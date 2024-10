Napoli: rinnovo Kvaratskhelia, spunta un nuovo problema

Il futuro di Kvaratskhelia continua a tenere banco da diverso tempo in casa Napoli. Ed ora spunta un nuovo problema con il georgiano

Un gol e una prestazione di livello di Kvaratskhelia contro il Milan. Il georgiano sta finalmente ritornando ai suoi livelli anche se la strada è ancora molto lunga. Conte spera di poter contare sul giocatore che ha trascinato il Napoli allo Scudetto e naturalmente anche sul rinnovo. Ma in questo caso ci sono dei problemi che sembrano allontanare il calciatore dalla maglia azzurra, ma non ci resta che aspettare per avere un quadro più chiaro.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, nella giornata odierna è previsto un incontro a Milano. Un summit che potrebbe essere decisivo per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli, ma c’è un nuovo problema da tenere in considerazione e non ci resta che aspettare le prossime ore per capire meglio cosa succederà nel futuro del georgiano e della stessa squadra partenopea.

Calciomercato Napoli: futuro Kvaratskhelia, le ultime

Il Napoli continua a spingere con forza per rinnovare su Kvaratskhelia. La speranza da parte dei partenopei è quella di arrivare ad un compromesso e per questo motivo nell’incontro odierno verrà presentata una proposta importante per cercare di convincere il giocatore a firmare. Ma da parte del diretto interessato non c’è nessuna intenzione di fare passo indietro. Si ribadisce l’intenzione di firmare per 8 milioni di euro. Non è da escludere che dietro questa cifra ci sia una volontà molto chiara da parte del georgiano.

Stando all’edizione odierna de Il Mattino, Kvaratskhelia potrebbe comunicare al Napoli la propria intenzione di lasciare la Serie A al termine di questa stagione e, di conseguenza, chiedere la cessione durante il calciomercato estivo. Una possibilità che chiuderebbe definitivamente la possibilità di un prolungamento. Naturalmente l’incontro odierno rappresenta forse un passaggio chiave e per questo motivo non ci resta che aspettare per avere un quadro più chiaro.

La speranza da parte del Napoli è che Kvaratskhelia possa cambiare idea, ma per il momento sembra una ipotesi davvero molto remota. Al momento la pista più probabile è quella di un addio durante il calciomercato estivo e magari trasferirsi al Paris Saint-Germain. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire meglio il futuro del georgiano.