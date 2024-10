Napoli: incontro e firma, chiusura ad un passo

La trasferta di Milano per il Napoli è stata fruttuosa anche dal punto di vista di calciomercato. La firma di un giocatore è molto vicina

Il Napoli si muove su due binari in queste settimane: continuare la rincorsa allo Scudetto e chiudere alcune trattative. A Milano, come annunciato anche nei giorni scorsi, ci sono stati diversi incontri in chiave calciomercato. L’obiettivo di Manna è quello di arrivare alla fumata bianca in davvero poco tempo e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Ma, secondo quanto riferito da Sky Sport, l’incontro a Milano è andato bene e quindi l’ufficialità potrebbe arrivare nel giro di davvero poco tempo. La volontà del Napoli è quella di chiudere il prima possibile, ma ci sono ancora dei dettagli da stabilire e quindi si continuerà a lavorare per cercare di definire le ultime cose e regalare la fumata bianca ad Antonio Conte.

Napoli: accelerazione improvvisa, si chiude

È un Napoli che è molto attivo sul calciomercato. Vi parliamo ormai da giorni di trattative pronte ad entrare nel vivo per dare dei rinforzi ad Antonio Conte, ma non è assolutamente finita qui. Ci sono contatti che vanno avanti ormai da tempo per chiudere un rinnovo e presto su uno ci potrebbe essere la fumata bianca.

Stando alle ultime informazioni, l’incontro tra il Napoli e l’entourage di Pastorello è andato molto bene e il rinnovo è sempre più vicino. Ci sono ancora alcune delle distanze da colmare, ma c’è fiducia di poter arrivare alla fumata bianca. Si parla di una proposta dei partenopei fino al 2027 mentre il portiere chiede un anno in più. Una distanza destinata ad essere colmata in davvero poco tempo considerato anche il fatto che stiamo parlando di un calciatore molto importante per Conte e lo stesso Napoli.

Nei prossimi giorni le parti si vedranno e si proverà a definire l’accordo. Il contratto in scadenza al termine della stagione costringe al Napoli di accelerare per Meret. Per questo motivo la speranza è quella di chiudere in davvero poco tempo per non rischiare di perdere a zero uno dei protagonisti dell’inizio di stagione oltre che naturalmente un portiere che si sta davvero rivelando fondamentale per i partenopei.