Dal Milan al Napoli: colpo a sorpresa, l’annuncio

Milan-Napoli è una sfida che potrebbe giocarsi sul calciomercato. C’è un giocatore che presto potrebbe diventare obiettivo dei partenopei

Il Napoli continua a sognare in grande. La vittoria sul campo del Milan ha permesso agli uomini di Conte di lanciare un chiaro messaggio alle dirette avversarie. Da parte degli azzurri non c’è nessuna intenzione di fermarsi e si proverà a continuare in questo modo anche in futuro. Ma la sfida di San Siro potrebbe aver portato i partenopei a seguire da vicino un calciatore destinato magari a diventare un obiettivo di Manna.

I tifosi lo sperano e lo scambio resta una ipotesi da seguire durante il calciomercato estivo. Per il momento si parla semplicemente di una idea, ma non è da escludere che in futuro il tutto si possa trasformare in una ipotesi concreta. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte del Napoli oltre che naturalmente dei calciatori.

Calciomercato Napoli: scambio con il Milan, l’annuncio a sorpresa

Il Napoli non ha intenzione di abbassare l’asticella. Anzi, l’obiettivo è quello di alzare ancora di più il livello della rosa e per farlo ha bisogno di rinforzi. Anche la partita di Milano lo ha dimostrato. Serve qualcosa per rendere la squadra forte e soprattutto di avere dei ricambi all’altezza in alcuni ruoli. E un’idea potrebbe nascere proprio dai rossoneri.

In un sondaggio pubblicato da calciomercato.it, i tifosi si sono espressi a favore di uno scambio tra Leao e Kvaratskhelia. Come sappiamo, il georgiano non ha ancora rinnovato e si prospetta un addio senza prolungamento. E a questo punto il portoghese potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato per sostituirlo. Naturalmente si tratta di una ipotesi considerato che per il giocatore del Napoli non sembrano esserci possibilità di approdare in rossonero ad oggi. Ma attenzione che il calciomercato è molto particolare s sempre tutto può succedere.

Intanto, in casa Napoli si ragiona sul futuro e non è da escludere che sulla lista di Manna ci sia Leao. Il portoghese è ormai ai ferri corti con il Milan e rappresenta una occasione di calciomercato molto importante a prescindere dallo scambio con Kvaratskhelia. Naturalmente un suo possibile arrivo è legato alla partenza del georgiano sia per questioni tattiche che economiche. Difficilmente ADL darà il via libera ad una operazione simile senza l’addio del numero 77.