Napoli: affare con il PSG, si chiude a gennaio

Il Napoli potrebbe a sorpresa fare un affare importante con il PSG magari direttamente a gennaio. C’è una possibilità da considerare

Il Napoli piazza un colpo dal PSG? È una delle ipotesi delle prossime settimane di calciomercato. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’opportunità Skriniar, ma c’è un altro giocatore in rotta con il club transalpino e a questo punto non si può escludere un tentativo da parte dei partenopei. Si tratta di una operazione a prescindere non facile per la concorrenza. Il calciatore ha comunque voglia di trasferirsi e iniziare una nuova esperienza e Conte è sempre un tecnico che attira molto.

Per il momento, come spiegato in precedenza, è solamente una idea per diversi motivi. Ma in futuro non è da escludere un tentativo da parte del Napoli per capire la fattibilità di questa operazione di calciomercato. È un giocatore che potrebbe davvero consentire di fare un salto di qualità importante ai partenopei e presto sono attese delle novità importanti.

Calciomercato Napoli: rompe con il PSG, affare per Manna

Il Napoli guarda con attenzione alle possibilità che il calciomercato invernale concede. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e delle idee e per questo motivo la strada è assolutamente lunga. Ma dalla Francia confermano che il giocatore è ormai in rotta con il club parigino e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Stando alle informazioni che arrivano dai media francesi, il PSG avrebbe ormai deciso di privarsi di Kolo Muani in questo calciomercato invernale. Il Manchester United resta la squadra in pole position, ma resta da capire se ora con il cambio di allenatore non ci saranno delle novità in questo senso. Per il momento il Napoli resta alla finestra e non possiamo escludere un tentativo soprattutto se ci dovesse essere una apertura al prestito.

Per il momento naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e delle idee. La volontà del Napoli è quello di dare a Conte un vice Lukaku di qualità in questo calciomercato. E Kolo Muani rappresenta una opportunità molto importante da seguire soprattutto se ci dovesse essere l’apertura del PSG al prestito. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte dei club.