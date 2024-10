Napoli: irrompe Conte, affare da 20 mln

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo a sorpresa in difesa. Il giocatore è in uscita ed è possibile una operazione di calciomercato da 20 milioni

Il Napoli inizia a programmare il futuro. Il progetto iniziato con Antonio Conte ha una scadenza triennale e per questo motivo il tecnico leccese si attende nelle prossime sessioni di calciomercato dei colpi importanti in entrata. Per il momento possiamo dire che in casa partenopea sono in corso tutte le riflessioni del caso sull’individuare i giocatori giusti per alzare il livello della rosa e ambire a traguardi importanti.

C’è un giocatore che presto potrebbe ritornare nel mirino del Napoli. È già stato seguito in passato e molto probabilmente un tentativo lo si potrebbe fare in una delle prossime sessioni di calciomercato. Molto difficile ipotizzare una chiusura a gennaio visto che ci vogliono almeno 20 milioni per lasciarlo andare. Ma in estate è un nome che potrebbe davvero fare a caso dei partenopei per rendere la rosa ancora più di alto livello.

Calciomercato Napoli: nuova idea in difesa, le ultime

Il Napoli la prossima stagione dovrà rinforzare la difesa. Antonio Conte non è pienamente soddisfatto del reparto arretrato e spera di poter avere almeno un rinforzo in questa sessione di calciomercato. Ma non è da escludere che il vero colpo lo si potrebbe piazzare in estate. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente più chiaro.

Il nome che presto potrebbe finire di nuovo sul taccuino di Manna è quello di Sutalo. Il classe 2000 dell’Ajax non ha ancora fatto il salto di qualità nonostante l’interesse di diversi club e a questo punto non è da escludere un tentativo del Napoli magari già durante il calciomercato invernale anche se si parla sempre di una proposta di 20 milioni di euro non semplice da sborsare a gennaio.

Il giocatore comunque piace da tempo al Napoli e magari i partenopei entro l’estate affonderanno il colpo. Ci sarà da battere la concorrenza di diversi club italiani e a questo punto non ci resta che attendere un po’ di tempo per capire se Sutalo potrà ritornare ad essere un obiettivo di calciomercato oppure si deciderà di andare su obiettivi completamente differenti dal centrale dell’Ajax.