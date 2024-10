Napoli: colpo in difesa, beffata la Juve

Il Napoli continua a lavorare per un colpo in difesa. C’è un nome che circola molto in queste ultime ore: pronta la beffa alla Juventus

Il Napoli potrebbe piazzare un colpo in difesa in questo calciomercato. Come riferito dal giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, la richiesta di rinforzare il reparto dei centrali è direttamente di Antonio Conte. Rafa Marin e Juan Jesus al momento non offrono assolutamente garanzie e per questo motivo il tecnico si aspetta un nuovo acquisto dietro. Arrivo che potrebbe essere collegato comunque ad una uscita in quel ruolo.

I ragionamenti sono in corso e presto toccherà a Manna sciogliere tutti i sciogliere le riserve e affondare il colpo per dare a Conte il rinforzo in difesa tanto richiesto. Di nomi in queste settimane ne sono stati fatti tanti, ma c’è un profilo che interessa molto al Napoli e un tentativo durante il calciomercato invernale potrebbe essere fatto. Resta da capire se Conte lo considera come un giocatore giusto per alzare la qualità del reparto.

Calciomercato Napoli: si valuta un difensore, l’annuncio del procuratore

Il Napoli segue da tempo e da vicino questo calciatore e nelle prossime settimane potrebbe affondare il colpo. Si tratta di un profilo che piace molto a Manna tanto da aver sondato il terreno già in passato. Alla fine non si è riusciti a chiudere per motivi diversi, ma ora non è da escludere un ritorno dei partenopei vista la necessità di rinforzare il reparto difensivo.

Intercettato dai microfoni di tuttojuve.com, l’intermediario Mezi ha confermato l’interesse del Napoli per Ismajli. I partenopei avevano fatto un tentativo non andato a buon fine lo scorso gennaio. Poi i contatti erano proseguiti in ottica estate, ma l’arrivo di Conte ha un po’ cambiato i programmi. Il tecnico, infatti, ha deciso di puntare su profili come Buongiorno e Rafa Marin. Lo spagnolo, però, non sta convincendo e il centrale dell’Empoli potrebbe tornare di moda in questo calciomercato.

La prestazione contro il Napoli non è assolutamente passata inosservata ad Antonio Conte. Il difensore ha dimostrato di poter rappresentare una valida alternativa ai due centrali e a questo punto non possiamo escludere un tentativo durante il calciomercato invernale. C’è da battere la concorrenza della Juventus, ma i partenopei rappresentano una soluzione da tenere in considerazione soprattutto per la presenza di un tecnico come il leccese.