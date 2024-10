Napoli: incontro con l’agente, Manna piazza il colpo

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. Manna ha incontrato un agente. Possibile una accelerata già nelle prossime settimane

È un Napoli che inizia a muoversi sul calciomercato. Dopo settimane di valutazioni e riflessioni, la dirigenza partenopea avrebbe deciso di passare all’attacco. Stando a quanto riferito da calcionapoli24, Manna in queste ore ha incontrato un agente per discutere di un possibile durante la sessione invernale o al massimo estiva.

Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione visto anche la volontà del Napoli di rinforzare quel ruolo in una delle prossime due sessioni di calciomercato. Per il momento naturalmente stiamo parlando di una trattativa nello stato embrionale e quindi ci vuole tempo per eventualmente arrivare alla fumata bianca. Ma se Manna decide di muoversi in prima persona sin da ora significa che il calciatore è un obiettivo reale e a questo punto non possiamo escludere una accelerata già nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli: Manna si muove, colpo vicino

Le idee del Napoli in questo calciomercato sono molto chiare. La volontà dei partenopei è sicuramente quella di rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Le priorità in questo momento sono rappresentate dal centrale di difesa e dall’esterno destro, ma non si esclude la possibilità di un attaccante. L’interesse del Torino nei confronti di Simeone potrebbe portare i partenopei a considerare un giocatore importante in quel ruolo.

E il nome in cima alla lista è quello di Bonny del Parma. A Milano Manna ha incontrato Pastorello per parlare del rinnovo di Meret, ma non è da escludere che si è discusso anche dell’attaccante. Un primo sondaggio per capire eventualmente la volontà dei Ducali di privarsi del giocatore. Per il momento, come spiegato in precedenza, siamo nella fase embrionale di ogni trattativa e per questo motivo è molto difficile fare delle ipotesi su come finirà la trattativa.

Il Napoli, comunque, è intenzionato a fare sul serio per Bonny e l’incontro Pastorello potrebbe rappresentare una sorta di inizio di trattativa in ottica calciomercato invernale. Non sarà semplice visto che il Parma non pensa di privarsi del proprio giocatore. Ma la concorrenza non manca e per questo motivo i partenopei sono pronti in anticipo. Poi si vedrà se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca oppure si andrà su obiettivi differenti.