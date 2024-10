Mercato Napoli, colpo dall’Atalanta: lo scambio è la chiave

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano e sono già al lavoro in vista dell’estate. In tal senso, attenzione alla pista che porta in casa Atalanta, con le due società che possono intavolare una trattativa sulla base di uno scambio in grado di accontentare tutte le parti in causa.

Il primo posto per questa squadra non può che essere visto solo ed esclusivamente come un punto di partenza, dal momento che la strada è ancora molto, molto lunga prima di arrivare alla fine di questa annata. In ogni caso, i motivi per essere ottimisti ci sono e bisogna cavalcare questo buon umore che circonda la realtà partenopea.

Antonio Conte sta provando a tenere a freno gli entusiasmi proprio per evitare che ci si lasci trascinare. In vista di gennaio, però, soprattutto se le cose dovessero continuare ad andare in questo modo, la dirigenza interverrà sul mercato per regalare ad Antonio Conte gli ultimi colpi necessari. Ed in tal senso attenzione alla pista che porta allo scambio con l’Atalanta.

Mercato Napoli, occhi in casa Atalanta: le ultime

L’Atalanta da sempre è una sorta di fucina di talenti. Lo scout degli orobici ha da sempre operato in maniera eccellente ed ha poi la grande capacità di rivenderli e di realizzare delle plusvalenze davvero fondamentali per la tenuta societaria. Ed i rapporti con il Napoli sono sempre stati molto buoni, come certificato dal fatto che stavano per chiudere la cessione di Folorunsho.

In tal senso, attenzione alle ultime indiscrezioni. Come raccontato da AreaNapoli, infatti, Leonardo Spinazzola, anche a causa dello scarso impiego, potrebbe salutare già a gennaio ed in passato il suo nome è stato accostato anche alla possibilità di vederlo tornare all’Atalanta, squadra che lo ha fatto conoscere al grande calcio. Ed attenzione dunque al possibile intreccio che può venirne fuori.

Napoli, scambio con i nerazzurri: sacrificio necessario

Se davvero si dovessero spalancare le porte del ritorno di Spinazzola alla corte di Gian Piero Gasperini, allora attenzione che il Napoli potrebbe proporre la soluzione rappresentata dallo scambio con un pupillo dei partenopei. Stiamo parlando di Ruggeri, che ha il gradimento di Conte e di Manna.

Classe 2002, si tratta di un terzino sinistro a tutta fascia che ha delle doti fuori dal comune. Da tempo il Napoli sta seguendo la sua crescita e chissà che questa pista non si possa aprire già a gennaio. Lo scambio può essere la chiave.