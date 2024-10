Mercato Napoli, l’obiettivo va KO: infortunio shock, esce in lacrime

Mercato Napoli, gli azzurri stanno già pensando alla sessione di gennaio ed in tal senso arriva una svolta molto importante. L’obiettivo, infatti, è andato KO per un infortunio che sembra molto grave. Ha dovuto alzare bandiera bianca, infatti, ed è uscito dal campo addirittura in lacrime. Andiamo a vedere le ultime.

Gli azzurri stanno viaggiando sulle ali dell’entusiasmo da quando è arrivato Antonio Conte, che ha cambiato in pochissimo tempo il destino di una squadra che sembrava essere sull’orlo del baratro dopo i disastri della passata stagione. Adesso, però, non è assolutamente tempo di fermarsi.

Anzi, le prossime tre partite ci diranno tutto sulle reali ambizioni di questo Napoli, che necessita di ulteriori prove per capire quali sono i reali scenari che ha davanti a sé. Se potrà solo, si fa per dire, lottare per la Champions League o se può alzare le mire per puntare al top. In vista di gennaio, in tal senso, il direttore sportivo Manna è al lavoro.

Mercato Napoli, l’obiettivo va KO: le ultime notizie

Il calciomercato, però, come è noto è imprevedibile e bisogna sempre essere aperti ad ogni possibile esito. In tal senso, sono diversi i profili che il Napoli sta seguendo in vista della sessione invernale ed ora arriva un colpo di scena non di poco conto.

Stiamo parlando di Kevin Zenon, talentuoso esterno a tutta fascia del Boca Juniors che da tempo è accostato al Napoli, dal momento che ha caratteristiche che si sposano benissimo con quelle che sono le esigenze di mister Antonio Conte. L’argentino ha rimediato un bruttissimo infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo e per giunta in lacrime.

Napoli, l’esterno si fa male: esce dal campo in lacrime

Ha subito, infatti, nella sfida contro il Gimnasia, un terribile fallo che lo costringerà, adesso, probabilmente ad un lungo stop. Che, comunque, sarà meno lungo di quelle che erano le aspettative iniziali di Fernando Gago e di tutto il suo staff.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Kevin Zenon, infatti, hanno confermato che per fortuna non ci sono state lesioni e che si è trattato solo di una brutta lesione per il talento che piace anche al Napoli. Insomma, pur essendo una terribile notizia Zenon ed anche il Napoli possono tirare un sospiro di sollievo.