Massimiliano Allegri continua ad essere al centro di tante voci che lo rivogliono in panchina ed arriva adesso un colpo di scena. L’ex Juventus e Milan è pronto a firmare ed a rimettersi in gioco, come si suol dire in questi casi. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di uno dei profili in senso assoluto più divisivi del calcio italiano e non solo. Da quando, infatti, è esplosa quella che è a tutti gli effetti una moda come quella del bel gioco, infatti, lui non si è mai voluto snaturare. Ha sempre, infatti, messo al primo posto i risultati e la solidità della squadra.

In tal senso, però, la cosa più importante è che, alla fine, ha sempre centrato tutti gli obiettivi fissati dalle dirigenze con le quali ha collaborato. Senza nessuna eccezione. In tal senso, una nuova realtà è pronta ad affondare il colpo per Massimiliano Allegri, facendo di lui il nuovo allenatore. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il toscano è pronto a tornare in panchina: le ultime

Si tratta di un gestore fantastico e si esalta, ovviamente, nel momento in cui ci sono grandi calciatori a cui va lasciata la libertà di agire e di trovare la migliore posizione in campo. In tal senso, c’è una big che ha esonerato il proprio tecnico e che ora ha messo tra le priorità proprio l’ex Milan e Juventus, tra le altre.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il Manchester United, dopo aver sollevato dal proprio incarico Erick ten Hag, ha messo nel mirino Massimiliano Allegri, che dal canto suo sarebbe pronto a vivere una avventura così entusiasmante ed allo stesso tempo complicato viste le difficoltà da anni dei Red Devils.

Allegri nuovo allenatore: colpo di scena, è pronto a firmare

Si aspetta adesso che arrivi la mossa decisa e decisiva da parte del Manchester United, che sa che non può più permettersi esitazioni o temporeggiamenti visto che si rischia di compromettere anche questa stagione.

Allegri aspetta sviluppi, con la consapevolezza che la concorrenza non manca. Attenzione, in tal senso, anche al nome di Xavi, mentre in Inghilterra parlano con insistenza sempre maggiore di Ruben Amorim, attualmente allo Sporting Lisbona ma pronto a salutarsi pur di sposare il progetto del Manchester United. Dopo le voci su Allegri alla Roma, arriva un’altra notizia bomba che lo riguarda.