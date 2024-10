Napoli, doppio colpo in attacco: intreccio con il Milan

Il Napoli è partito a mille in campionato consolidando sempre di più il primato in classifica. Ora spunta il doppio colpo, c’è anche il Milan

Un momento decisivo per iniziare a fare i primi bilanci. La squadra azzurra non intende più fermarsi dopo aver trovato la giusta quadratura all’interno dello spogliatoio. Conte ha concesso un turno di riposo anche a Politano e Kvara proprio in vista dell’ostica trasferta di San Siro contro il Milan. Derby di mercato con i rossoneri: ecco il doppio colpo in attaco.

Il presidente De Laurentiis è tornato subito alla carica anche sul fronte calciomercato. Il Napoli continua ad essere protagonista in Serie A con vittorie di misura: gli azzurri puntano al ritorno in Champions League, ma il nuovo corso tecnico di Conte sta iniziando a dare i primi frutti. Un nuovo intreccio di mercato con il Milan che vuole subito incidere a partire dalla sessione invernale per regalare nuovi rinforzi a Fonseca. Spunta il doppio affare intrecciato proprio con il Napoli: spunta il retroscena.

Napoli, spunta anche il Milan: il doppio affare rossonero

Saranno settimane intense per continuare a sognare in grande. Il Napoli intende fare la voce grossa anche in ottica calciomercato: ADL è pronto a scendere in campo in prima persona per chiudere nuovi rinforzi. Occhio anche al Milan.

Il Napoli è pronto a regalare nuovi colpi ad Antonio Conte dopo un inizio travolgente in Serie A sulla panchina degli azzurri. Cinque vittorie casalinghe al Maradona per l’allenatore leccese che non vuole cali di concentrazione nelle prossime sfide contro le big italiane come proprio il Milan. Una sfida nella sfida anche sul fronte calciomercato: spunta il retroscena per il doppio colpo rossonero.

Come svelato dal portale TMW, il Milan continua a monitorare i prossimi colpi in attacco. Con Abraham e Jovic pronti a cambiare aria, la società rossonera è al lavoro per anticipare la folta concorrenza per i rinforzi nel reparto offensivo. Nel mirino ci sarebbe Giacomo Raspadori e Bonny del Parma seguito anche dal ds Manna per dare l’alternativa a Romelu Lukaku, apparso sempre un po’ distratto in questo nuovo assetto tattico.

L’attaccante francese, classe 2003, è un’autentica sorpresa in massima serie italiana. Fabio Pecchia l’ha confermato al centro dell’attacco dopo la promozione della passata stagione. Gol ed assist vincenti anche ai propri compagni: Bonny è seguito con particolare interesse anche dal Napoli per la prossima estate. L’entusiasmo è tornato alle stelle in casa azzurra, ma occhio anche ai rossoneri per i prossimi colpi di mercato.