Napoli, recupero Lobotka: spunta la nuova data

Il Napoli non vuole più fermarsi in Serie A per sognare in grande. Spunta l’emergenza per le condizioni di Lobotka: l’annuncio de La Gazzetta

Un momento decisivo per scegliere i migliori da mandare in campo contro il Milan. Gli azzurri saranno subito in campo a Castel Volturno per preparare la sfida di San Siro contro i rossoneri: spunta la nuova data di rientro per Lobotka, ecco l’ultim’ora svelata da La Gazzetta dello Sport.

Un momento decisivo della stagione per il Napoli che affronterà nel giro di pochi giorni Milan, Atalanta ed Inter. Una settimana che può significare tanto per il prosieguo della stagione della squadra azzurra. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato la nuova data del possibile ritorno in campo del centrocampista slovacco Stanislav Lobotka.

Napoli, tutta la verità sul rientro di Lobotka

Saranno giorni intensi per gli azzurri che cercheranno di espugnare San Siro come nell’anno dello Scudetto targato Luciano Spalletti. Dopo la vittoria di misura contro il Lecce, Conte ha già in mente la formazione da mandare in campo contro i rossoneri.

Antonio Conte ha cercato di coinvolgere tutti i calciatori anche dal primo minuto: contro il Lecce Ngonge e Neres hanno fatto il loro debutto da titolare senza incidere più di tanto. L’allenatore del Napoli ha già le idee chiare per affrontare il Milan a San Siro mettendo in campo i ‘titolarissimi’.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, Lobotka dovrebbe saltare anche il big match contro i rossoneri: il problema muscolare non è stato ancora assorbito del tutto. Si rivedrà in campo contro l’Atalanta. Conte continuerà a schierare dal primo minuto Billy Gilmour, che ha preso in mano il pallino del gioco azzurro senza lo slovacco.

L’infortunio rimediato in Nazionale è stato così più grave del previsto: ADL si è infuriato per la gestione dell’ex allenatore del Napoli Calzona, ancora attuale Ct della Slovacchia. Ora Lobotka scenderà in campo contro l’Atalanta recuperando appieno la sua condizione fisica.

Nella giornata di lunedì il Napoli partirà alla volta di Milano per prepararsi alla grande contro i rossoneri. Nelle ultime ore c’è stata una polemica a non finire a causa del rinvio di Bologna-Milan: non prenderanno parte alla partita per squalifica Theo Hernandez e Reijnders. Conte non vuole cali di concentrazioni puntando tutto su Lukaku al centro dell’attacco: il belga vuole tornare a segnare il prima possibile. E San Siro lo conosce bene.