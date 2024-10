Mercato Napoli, Lobotka via: lo scambio è la chiave

Mercato Napoli, gli azzurri fanno i conti con un pressing sempre crescente nei confronti di Stanislav Lobotka ed in tal senso arriva la svolta in questa operazione. L’accelerata può arrivare grazie ad uno scambio che può accontentare tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

I partenopei stanno vivendo una fase esaltante del loro percorso dal momento che con Antonio Conte la squadra ha ritrovato orgoglio, dignità e soprattutto quella fame che l’anno scorso era venuta meno praticamente subito. In tal senso, questo ritorno di fiamma in termini di prestazioni non può non avere delle ripercussioni anche sul mercato.

In tal senso, uno dei calciatori più decisivi in questa rinascita è stato senza ombra di dubbio Stanislav Lobotka, che ha ripreso per mano il centrocampo ed è tornato ad essere quel centrocampista dominante che si è ammirato solo a tratti l’anno scorso. Per colpe non sue. Ora arriva la svolta per la sua cessione e la chiave può essere lo scambio.

Mercato Napoli, svolta per l’addio dello slovacco

Come è noto, sono diversi i club attratti dalle sue prestazioni del tutto fuori dal comune. E’, per distacco, insieme a Calhanoglu il miglior regista del campionato italiano. In tal senso, arriva una svolta non di poco conto per il suo futuro per il suo addio.

Stando a quanto raccontato da Nicolò Ceccarini nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, il Barcellona è ancora fortemente interessato a Stanislav Lobotka, con il Napoli che però spara alto per uno dei suoi calciatori più importanti in senso assoluto. Ma la svolta in questo affare può arrivare grazie ad uno scambio.

Lobotka ai saluti, lo scambio può sbloccare questa operazione

Come è noto, sono diversi i talenti interessanti in casa Barcellona che possano fare al caso del Napoli. A partire, concentrandoci sulla difesa, da Eric Garcia, che da tempo viene accostato agli azzurri e che potrebbe tornare in auge in questa sessione di gennaio, visto che non sta giocando con continuità.

Senza ovviamente dimenticare tutti i talenti della Cantera, come Pablo Torre, che potrebbero rappresentare in prospettiva futura anche delle plusvalenze potenziali fondamentali per la tenuta economica e finanziaria del club. Tutto da scrivere il futuro di Lobotka. La sensazione è che il Napoli, però, non voglia lasciarlo andar via. Ma sarà fondamentale la sua volontà.