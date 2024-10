Serie A, nuovo esonero in arrivo: Cannavaro in panchina

In Serie A sono diverse le panchine che sono fortemente in bilico ed ora una si è aggiunta alla lista di quelle che stanno per saltare. In tal senso, Fabio Cannavaro rappresenta più di una occasione per un cambio di rotta, come si suol dire. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Come è noto il ruolo degli allenatori in Serie A è sempre estremamente delicato. Nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto, infatti, sono spesso i primi, ed a volte addirittura gli unici, a pagarne le conseguenze. Più facile, in tal senso, esonerare un solo allenatore che rivoluzionare per intero una squadra.

Le panchine instabili nel nostro campionato, quando sono passate quasi nove giornate (questo turno si concluderà oggi), sono tante ed in tal senso la conferma di cui sopra sta trovando conferma. Da questo punto di vista, arriva una svolta importante per un nuovo avvicendamento in panchina, con Cannavaro che potrebbe subentrare.

Serie A, nuovo esonero in arrivo: le ultime

L’esonero rappresenta sempre ed in ogni caso una cocente delusione per tutti in una società, dal momento che significa certificare che un dato percorso che si era immaginato non è andato come da aspettative. In tal senso, ne sta per arrivare un altro in Serie A.

In tal senso, la sconfitta rimediata ieri per 6-1 contro una Atalanta scatenata può costare caro in casa Hellas Verona. La posizione di Zanetti, nonostante un discreto avvio, è fortemente in bilico e la società sta valutando la pista dell’esonero. Con Fabio Cannavaro una opzione che non può non stuzzicare le fantasie del club e dei tifosi.

Cannavaro opzione per la panchina: cosa sta succedendo

In tal senso, sarà decisiva il testa a testa tra Verona e Lecce del turno infrasettimanale, con la netta sensazione che chi andrà a capitolare esonererà poi il tecnico. Che sia Luca Gotti o Paolo Zanetti, insomma, salterà una panchina dopo questo turno a meno di sorprese.

Cannavaro, in tal senso, sta seguendo questa situazione con vivo interesse, in attesa che possa arrivare una chiamata per lui per tornare in panchina dopo la salvezza miracolosa con l’Udinese conquistata l’anno scorso con enorme sofferenza. Si attendono sviluppi, dunque, nei prossimi giorni.