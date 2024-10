Napoli, Conte inarrestabile: nuovo record per il tecnico

Il Napoli ha decisamente cambiato faccia, aspetto ed approccio ed ora per Antonio Conte arriva un dato che certifica la bontà del suo operato fin qui. Ha raggiunto, infatti, un nuovo record che dimostra una volta di più quanto questa squadra stia facendo un qualcosa di estremamente positivo.

E la passata stagione sembra già un ricordo sbiadito dal tempo. E’ stato impressionante, da questo punto di vista, il lavoro svolto da Antonio Conte, che ha allontanato in pochissimo tempo i fantasmi di una annata in cui è stato sbagliato, da parte di tutti, tutto quello che si poteva sbagliare. Il Napoli viaggia ad un ritmo impressionante ed è meritatamente prima.

Il suo operato è stato di altissimo profilo ma ora non bisogna fermarsi, dal momento che il primato in classifica dopo nove giornate deve essere un punto di partenza. E non certamente un punto di arrivo. In tal senso, il tecnico ex Chelsea e Juventus ha già infranto un nuovo record, a conferma di quanto stia facendo bene.

Il Napoli non si ferma più: che impatto per il tecnico

La squadra, pur non esprimendo un gioco di alto livello, sembra una autentica schiacciasassi, dal momento che, al netto dell’esordio shock con l’Hellas Verona, ha praticamente sempre vinto, pareggiando poi a Torino contro la Juventus. Ma c’è un dato che fa ben sperare in prospettiva futura.

Come sottolineato da OptaPaolo, noto canale che si occupa di statistiche, il Napoli di Antonio Conte ha vinto tutte le prime cinque partite in casa di questa Serie A 2024/2025. E si tratta di un record raggiunto, dal momento che in sole altre due circostanze al Napoli era riuscita questa piccola impresa.

Conte inarrestabile: raggiunto un nuovo record

Una partenza del genere è capitata solo due volte nella storia del Napoli, vale a dire nel 1989 sotto la guida di Bigon e poi nel 2021 con Luciano Spalletti in panchina. Due allenatori che hanno portato un tricolore a Napoli.

Un dato statistico sicuramente interessante, che spinge le persone anche a qualche valutazione di tipo scaramantico. Come a dire: non è vero, ma ci spero. Il percorso, in tal senso, è ancora lungo e nessuno ne è consapevole più di Antonio Conte. La testa ora deve essere rivolta solo al Milan.