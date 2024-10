Mercato Napoli, nuovo rinforzo per Conte: bruciata la Juventus

Mercato Napoli, gli azzurri fanno i conti con una svolta importante per un colpo chiesto da Antonio Conte e la cosa è una autentica beffa per la Juventus, che da tempo si stava muovendo sulle tracce del calciatore. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri continuano a volare sulle ali dell’entusiasmo in campionato e la squadra di Antonio Conte non ha nessuna intenzione di fermarsi. Con la consapevolezza, in tal senso, che le prossime partite saranno decisive per misurare le reali ambizioni di questa compagine. Uscirne bene significherebbe spalancare le porte dell’ambizione per la compagine in questione.

Nel momento in cui, però, si dovesse uscire bene dalle sfide contro Milan, Atalanta ed Inter, il tecnico e tutta la piazza si aspetterebbero anche degli innesti a gennaio per completare la rosa. Ed alimentare, quindi, anche il sogno. In tal senso, arriva la svolta per il nuovo rinforzo chiesto dal tecnico del Napoli.

Mercato Napoli, si lavora al primo colpo per gennaio

Il reparto sul quale maggiormente ci si andrà a concentrare sarà quello difensivo, dal momento che i soli Rrahmani e Buongiorno, per quanto straordinari fin qui, non possono bastare per tutta la stagione. Ed in tal senso arriva la svolta per un calciatore capace di mettere tutti d’accordo in azzurro.

Stiamo parlando di Ardian Ismajli, roccioso difensore centrale dell’Empoli che da tempo è accostato al Napoli. In tal senso, arriva una svolta non di poco conto. L’altra grande che si stava muovendo per lui, infatti, era la Juventus, che però rischia seriamente di essere tagliata fuori per le richieste enormi dei toscani. Che i bianconeri non hanno la possibilità di assecondare.

Napoli, svolta per il rinforzo chiesto da Conte: Giuntoli beffato

In più, ci sono due ostacoli che sanno tanto di via libera per il Napoli per Ismajli. La Juventus, per poter piazzare un colpo in entrata, deve vendere prima Arthur per far spazio ad un ingresso, mentre dovrà sacrificare anche Milik se vuole fare due colpi.

Come se tutto questo non bastasse, il potere contrattuale dell’Empoli sta per aumentare ancora di più dal momento che Ismajli sta per rinnovare. Il Napoli ha buoni rapporti con i toscani ed avrebbero la disponibilità ad investire prontamente.