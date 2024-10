Non solo Lobotka, altra tegola: salta Milan-Napoli

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda Milan-Napoli. Lobotka salta il match per infortunio, ma c’è un altro giocatore out

Non c’è un momento di sosta per quanto riguarda la Serie A. Si ritorna subito in campo martedì per il primo turno infrasettimanale della stagione. Il Napoli, da capolista, va a giocare sul campo del Milan. Una sfida che rappresenta forse il vero esame di maturità per quanto riguarda la squadra di Antonio Conte. Si tratta naturalmente di una partita sin da ora molto complicata considerata la necessità da parte dei rossoneri di non lasciare punti per strada.

Intanto dall’infermeria non arrivano buone notizie. Un giocatore rischia di saltare il match per infortunio. L’assenza certa di Lobotka in casa Napoli costringerà Conte a chiedere gli straordinari a Gilmour. Ma c’è anche un altro calciatore che potrebbe essere assente per un problema fisico. I dubbi saranno sciolti solamente a ridosso della sfida. Le sensazioni, comunque, non sono assolutamente positive.

Milan-Napoli: altro infortunio, salta il big match

Per Milan–Napoli i tecnici sperano di poter contare su tutta la rosa, ma purtroppo non sarà così. Lobotka quasi certamente non sarà disponibile per la trasferta in casa rossonera. Da valutare le condizioni anche di Spinazzola visto l’affaticamento muscolare che lo ha colpito a ridosso dell’ultimo match di campionato.

Sarà da valutare anche il problema di Abraham. Il giocatore sta facendo i conti ancora con l’infortunio alla spalla e a questo punto bisognerà capire se potrà essere a disposizione oppure no. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, le sue condizioni saranno accertate nelle prossime ore. La speranza da parte di Fonseca è quello di recuperarlo per avere una alternativa a Morata visto anche lo stop di Jovic. Ma bisognerà capire se alla fine riuscirà ad essere a disposizione oppure no. Di certo le scelte definitive arriveranno solamente nella giornata di domani.

Per il resto i tecnici, a parte gli squalificati, dovrebbero avere tutti a disposizione per una sfida che sin da ora si preannuncia fondamentale per entrambe le compagini. A questo punto non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro e capire se Abraham avrà smaltito definitivamente l’infortunio oppure dovrà saltare anche il match contro il Napoli e magari rientrare a disposizione il prossimo weekend.