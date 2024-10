Napoli: Raspadori più soldi, colpo dall’Atalanta

In casa Napoli si ragiona sulla possibilità di piazzare un colpo dall’Atalanta. Attenzione alla proposta di Raspadori più soldi. I dettagli

È un Napoli che inizia a programmare con attenzione il futuro. L’obiettivo dei partenopei è quello di dare vita ad un progetto triennale e per questo motivo gli acquisti importanti non si fermeranno alla scorsa estate. Sono diversi i nomi sul taccuino di Manna e nel giro di qualche settimana si potrebbe entrare nel vivo per cercare di arrivare alla fumata bianca. Si tratta di colpi non facili da mettere a segno e quindi vedremo se alla fine ci sarà l’opportunità di chiudere le operazioni oppure no.

Intanto non è da escludere che ben presto si possa sedersi ad un tavolo con l’Atalanta. La Dea continua ad essere molto interessata a Raspadori e il Napoli potrebbe decidere di presentare soldi più il cartellino dell’ex Sassuolo per piazzare un colpo di calciomercato assolutamente di livello. Al momento si tratta solamente di una idea. Vedremo se il tutto si trasformerà in qualcosa di reale oppure no.

Calciomercato Napoli: colpo dall’Atalanta, scambio decisivo

I rapporti tra Napoli e Atalanta sono ottimi da tempo. Per questo motivo ADL sembra essere intenzionato a sfruttarli nella prossima sessione di calciomercato estiva soprattutto se ci dovessero essere partenze importanti. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non possiamo escludere che il tutto si possa trasformare in qualcosa di reale nel giro di qualche mese.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, l’Atalanta potrebbe cedere Lookman durante il calciomercato estivo per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Un giocatore che rientrerebbe nella possibilità di andare a vestire la maglia del Napoli soprattutto se ci dovesse essere la partenza di Kvaratskhelia. E per abbassare la richiesta i partenopei potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Raspadori.

Naturalmente per il momento siamo solamente nel campo delle idee e ipotesi. Non c’è nessuna trattativa per arrivare a Lookman e si aspetterà il termine della stagione per capire anche le mosse della Dea. Ma il giocatore è uno di quei profili che potrebbero davvero stuzzicare il Napoli con la partenza di Kvaratskhelia. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e se ci saranno le opportunità di arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure si dovrà cambiare strategia in casa azzurra.