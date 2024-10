Tegola per il tecnico: ko in allenamento, salta il Napoli

Brutte notizie per un tecnico. Il giocatore è andato ko in allenamento e salterà il Napoli. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni

Non arrivano assolutamente buone notizie per un tecnico. Il giocatore si è fermato in allenamento e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Il rischio è quello di una ricaduta e, di conseguenza, uno stop più lungo rispetto a quanto previsto in un primo momento. Ma un quadro più chiaro lo si avrà a partire dalla giornata di domani quando si capirà se sottoporre il calciatore agli esami strumentali oppure no.

Di certo a questo punto la sua presenza contro il Napoli è a forte rischio. Una assenza pesante considerata l’importante del giocatore. Ma l’infortunio lo ha messo ko nell’ultimo allenamento e quindi sembra davvero difficile immaginare un suo rientro in campo nel giro di poco tempo. Sulle tempistiche, come spiegato in precedenza, ci vorrà ancora del tempo perché bisognerà capire meglio la situazione.

Serie A: ancora un infortunio, le ultime

Siamo arrivati in un momento della stagione in cui gli infortuni rischiano di avere un peso importante in ottica classifica. E per questo motivo la speranza da parte di tutti i tecnici è quella di poter contare su tutta la rosa a disposizione. Ma purtroppo non è così e lo sa molto bene Conte che deve rinunciare a Lobotka per la sfida contro il Milan.

Non va sicuramente meglio per Fonseca. Se il recupero di Abraham sembrava impossibile già nei giorni scorsi, il tecnico portoghese non pensava che doveva fare a meno anche di Gabbia. Il centrale, rientrato da poco da un problema fisico, si è fermato ancora una volta per un infortunio muscolare. Le prime ipotesi parlano di un risentimento e a questo punto sembra davvero complicato un suo recupero in 48 ore. Nelle prossime ore si deciderà se sottoporre il calciatore ad esami strumentali oppure no.

Il rischio è che per Gabbia ci sia stata una ricaduta dell’infortunio precedente e, di conseguenza, un recupero più lungo di quanto ci si poteva aspettare in un primo momento. Ad oggi la certezza è rappresentata dal fatto che il centrale difficilmente riuscirà a recuperare per la sfida contro il Napoli. Una tegola da non sottovalutare considerate anche le difficoltà che ci sono nel reparto difensivo rossonero.