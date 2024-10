Napoli: annunciato un doppio colpo, tifosi entusiasti

Il Napoli a sorpresa potrebbe chiudere un doppio colpo in questo calciomercato invernale. L’annuncio fa esultare i tifosi: le ultime

Il Napoli si candida ad essere assoluto protagonista durante il calciomercato invernale. Le idee sono molto chiare in casa partenopea e si proverà a raggiungere gli obiettivi prefissati da Conte. La priorità, come spiegato in più di un’occasione è quella di riuscire a dare vita ad una squadra ancora più completa e competitiva rispetto a quella attuale. Non sarà semplice considerato anche quanto si sta facendo, ma l’idea è ben chiara e si tenterà di realizzare.

Intanto tra i tifosi c’è la certezza che due colpi il Napoli li ha praticamente definiti in ottica calciomercato invernale. Difficile al momento dare conferme, ma si tratta di giocatori che piacciono molto ai supporters azzurri e c’è la speranza di poter chiudere gli acquisti in davvero poco tempo. Vedremo nelle prossime settimane se sarà realmente così oppure no.

Calciomercato Napoli: doppio colpo, le ultime

Il Napoli sta lavorando sottotraccia in ottica calciomercato invernale. Conte ha più volte chiesto alla società diversi rinforzi per rendere la squadra ancora più forte. I nomi sul taccuino di Manna non mancano, ma le idee sono molto chiare e tra i tifosi inizia ad esserci una certezza che li rende davvero felici.

Come riferito da areanapoli.it, tra i tifosi del Napoli iniziano a girare voci sulla possibilità di vedere alla corte di Conte durante il calciomercato invernale sia Dorgu che Bonny. Sul primo la partita sembra davvero chiusa. Quando il tecnico leccese si espone in prima persona è difficile che poi ci possa essere un passo indietro. Discorso un po’ più complicato per l’attaccante del Parma considerata anche la concorrenza. Ma non è da escludere che Manna stia lavorando in silenzio per anticipare la concorrenza e regalarlo al proprio tecnico.

A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà. Dorgu e Bonny restano due obiettivi di calciomercato del Napoli, ma non sarà per nulla semplice strapparli alla concorrenza. Manna, comunque, ci sta lavorando e spera di poter chiudere i due colpi in davvero poco tempo per rendere la rosa ancora più competitiva. Vedremo se alla fine ci sarà la tanto attesa fumata bianca oppure per motivi diversi si dovrà virare su obiettivi differenti.