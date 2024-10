Chiesa al Napoli: svolta improvvisa, cosa sta succedendo

Si ritorna a parlare con insistenza di un passaggio di Federico Chiesa al Napoli. Nelle ultime ore l’annuncio improvviso dall’Inghilterra

Federico Chiesa e il Liverpool: un rapporto che non decolla. L’esterno italiano sta facendo molta fatica ad adattarsi in Premier League tanto che Slot nei giorni scorsi ha parlato di caratteristiche non facili per il campionato inglese. Per questo motivo si sta ritornando con insistenza a parlare di un possibile ritorno nel nostro campionato. Ad oggi sono solamente voci visto che il tempo per far cambiare idea al tecnico degli inglesi c’è.

E il Napoli? I partenopei sono alla ricerca di un attaccante anche con quelle caratteristiche soprattutto se dovesse partire Raspadori in questo calciomercato. Motivo per cui si parla di un possibile assalto da parte di Manna per portare Chiesa alla corte di Antonio Conte. Ma andiamo a conoscere gli ultimi aggiornamenti su una trattativa che i tifosi azzurri seguono sicuramente con molto interesse.

Calciomercato Napoli: colpo Chiesa, le ultime

L’interesse del Napoli nei confronti di Federico Chiesa non è un mistero. Un tentativo è stato fatto anche in estate, ma le condizioni non permettevano la chiusura della trattativa e quindi si è deciso di alzare bandiera bianca. Ora, però, si vive una situazione completamente differente e a questo punto non possiamo escludere che si possa fare un tentativo per accontentare il tecnico e anche i tifosi.

Secondo quanto riferito da caughtoffsider, il Napoli sarebbe in contatto con il Liverpool per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione. L’intenzione di Manna è quella di chiudere il tutto in prestito e poi magari aspettare l’estate per capire se acquistarlo a titolo definitivo. Una opzione che ad oggi sembrerebbe convincere sia inglesi che lo stesso Chiesa e a questo punto non ci resta che aspettare l’inizio del calciomercato estivo per capire la fattibilità dell’affare.

Sul giocatore c’è anche l’interesse del Milan, ma molto dipenderà dall’uscita di Chukwueze. Il Napoli è pronto, quindi, a piazzare un colpo di calciomercato importante e battere la concorrenza. Per Chiesa un ritorno in Italia significherebbe certamente trovare continuità e magari riconquistare quella nazionale che rischia di perdere. Naturalmente il giocatore ha la volontà di giocarsi in questi mesi le sue carte al Liverpool e non è da escludere una sua permanenza in Inghilterra almeno fino al termine della stagione.