Napoli: blitz e firma, si chiude per 20 milioni

È un Napoli che resta molto attivo e attento sul calciomercato. Su un obiettivo, però, ci sono delle novità molto importanti. Le ultime

Come si muoverà il Napoli nel prossimo calciomercato non lo sappiamo con certezza. Le voci sembrano confermare l’ipotesi di una squadra intenzionata a completare la rosa a disposizione del tecnico, ma con il passare dei giorni è sempre un rincorrersi di voci che per il momento non danno alcuna sicurezza.

C’è un giocatore che comunque interessa molto al Napoli in ottica sia calciomercato invernale che estivo. Un rinforzo che darebbe ad Antonio Conte un calciatore di qualità oltre che naturalmente un’arma in più per provare a vincere lo Scudetto. La concorrenza è importante e per questo motivo sin da ora non si precede un percorso facile per arrivare alla fumata bianca. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quali saranno le scelte dello stesso club azzurro.

Calciomercato Napoli: è sfida a due, le ultime

Il Napoli sta vagliando diversi obiettivi per il prossimo calciomercato. Al momento siamo nella fase della valutazione e delle riflessioni. Poi si entrerà in quella di affondare il colpo per anticipare la concorrenza e portare a casa obiettivi di assoluto livello con l’obiettivo che è sempre il solito: quello di rendere la rosa ancora più completa rispetto al passato.

E tra i nomi seguiti dal Napoli c’è anche quello di Vanderson del Monaco. Un profilo che i partenopei hanno provato a prendere già durante il calciomercato estivo senza, però, arrivare alla fumata bianca. Ora il suo nome è ritornato ancora una volta in auge, ma non sarà per niente semplice strapparlo alla concorrenza. Secondo quanto riferito da fichajes.net, sul giocatore c’è anche il forte interesse del Barcellona e non è da escludere un duello tra i due club per assicurarsi uno dei talenti di questa stagione della Ligue 1.

Per strapparlo alla concorrenza ci vorranno almeno 20 milioni di euro. Una cifra non semplice da sborsare durante il calciomercato invernale, ma se il Napoli venderà qualcuno allora non è da escludere che Vanderson possa vestire la maglia partenopea. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione e se si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca in questa trattativa.