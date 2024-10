Esonero immediato, Mancini torna in panchina: l’annuncio

Una voglia immensa di tornare subito in panchina. Roberto Mancini è già pronto ad una nuova sfida con il top club: spunta il retroscena

Pochi giorni è arrivata la separazione con la Nazionale araba, ma ora l’allenatore italiano potrebbe trovare subito una nuova destinazione davvero suggestiva. Una nuova sfida imminente con l’esonero pronto ad essere annunciato nei prossimi giorni: spunta il retroscena di calciomercato.

Giorni intensi per tornare subito alla guida di un top club europeo. Roberto Mancini non vede l’ora di accettare la nuova destinazione: ecco finalmente tutta la verità per l’alleantore italiano. Dopo l’avventura con la Nazionale araba, l’ex Ct dell’Italia è pronto ad una sfida davvero emozionante. Scopriamo così l’ultimo dettaglio in ottica futura: Mancini potrebbe subito sedersi in panchina.

Roberto Mancini è pronto: spunta la nuova squadra

Saranno decisive le prossime ore per conoscere così la decisione del prestigioso club d’Inghilterra. Mancini è sempre un profilo da monitorare attentamente grazie alla sua esperienza internazionale: ecco tutta la verità per la sua nuova squadra.

Come svelato dal giornalista Paolo Ziliani, Roberto Mancini è pronto ad accettare la guida del Manchester United. Il suo messaggio su X è stato eloquente: “Un rigore provocato nel finale (indovinate da chi?) da De Ligt condanna il Manchester United alla sconfitta (2-1) sul campo del West Ham. Ora lo United e quattordicesimo in classifica. È tutto pronto per l’arrivo di Mancini carico di petrodollari”.

Il manager olandese, ten Hag, non è riuscito a trovare la quadratura giusta ai Red Devils: ora la dirigenza del top club inglese è pronta a cambiare subito guida tecnica. Mancini è uno degli indiziati per sostituire subito l’allenatore del Manchester United dopo la separazione dalla Nazionale araba.

Una sfida davvero emozionante per lui che ha vinto una Premier League alla guida dei rivali di sempre del Manchester City. Ormai sono passati tanti anni da quella rimonta pazzesca firmata Aguero: ora potrebbe sedersi sulla panchina dei Red Devils per cercare di riportarla in alto dopo l’inizio stagionale completamente da dimenticare.

L’allenatore italiano non vede l’ora di accettare subito la sua prossima squadra. Mancini ha intenzione di dimostare ancora tutto il proprio valore come tecnico di livello internazionale: ora i tifosi dello United aspetteranno soltanto la decisione dell’ultim’ora su ten Hag. Tutto può cambiare in un attimo nel mondo del calcio: ormai ci siamo per la sua nuova sfida autentica.