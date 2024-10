Calciomercato Napoli, affare con il West Ham

Un nuovo intreccio di calciomercato in casa Napoli: spunta l’intreccio decisivo con il West Ham. La verità sul nuovo affare per Conte

Nel calciomercato le vie sono infinite. Ora il club partenopeo è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: un nuovo affare da urlo proveniente dalla Premier League, spunta anche il West Ham. Scopriamo tutta la verità per il possibile rinforzo in casa partenopea: conosciamo ogni singolo dettaglio per la trattativa del futuro.

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Gennaio è sempre più vicino per accontentare subito Antonio Conte: nelle scorse ore Patrick Dorgu è stato accostato con insistenza al club partenopeo sulla base di 12 milioni di euro. Stando alle prime indiscrezioni di calciomercato, il presidente De Laurentiis vorrebbe anticipare la folta concorrenza per il terzino di proprietà del Lecce lasciandolo in prestito per sei mesi proprio ai salentini. Ora è spuntato il nuovo affare decisivo con il West Ham: un nuovo colpo in difesa per sognare in grande.

Napoli, colpo in difesa: la verità sul West Ham

Un momento decisivo per trovare così nuovi rinforzi subito da regalare all’allenatore del Napoli che ha intenzione di riportare in alto la squadra azzurra. A gennaio serviranno i giusti innesti per puntare sempre in alto: ecco il retroscena di calciomercato.

Il presidente De Laurentiis sarà protagonista nei prossimi mesi sul fronte calciomercato. Acquisti mirati per la rivoluzione totale della squadra a disposizione di Antonio Conte: ecco l’intreccio decisivo con il top club inglese.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, su X il West Ham continua a monitorare il terzino inglese del Chelsea Ben Chilwell accostato anche al Napoli nei giorni scorsi. Finora non è stata ancora intavolata una vera e propria trattativa: spunta il retroscena di calciomercato. Un intreccio decisivo con il club inglese che vorrebbe rinforzare la retroguardia azzurra: Conte ha chiesto a gran voce un nuovo rinforzo nel reparto arretrato.

Chilwell non rientra più nei piani di Enzo Maresca: l’allenatore dei Blues ha già comunicato al terzino inglese di trovarsi una nuova destinazione. A gennaio potrebbe così fare subito le valigie: il Napoli l’ha monitorato a lungo, ma ora c’è anche la concorrenza del West Ham. Conte vorrebbe subito avere a disposizione un nuovo innesto in difesa: il mese di gennaio sarà decisivo in tal senso.