Napoli, futuro Osimhen: l’annuncio dalla Spagna

Victor Osimhen è tornato protagonista dopo l’addio al Napoli. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dalla Spagna per conoscere il suo futuro

La dirigenza partenopea dovrà monitorare a distanza le prestazioni dell’attaccante nigeriano. Spunta il retroscena dalla Spagna in vista della prossima stagione: ecco tutta la verità in ottica futura per Victor Osimhen che ha fatto sognare i tifosi partenopei in passato. La separazione ormai è definitiva con i colori azzurri: ora è pronto a cambiare ancora una volta top club.

L’attaccante nigeriano ha vissuto momenti memorabili con la maglia del Napoli, ma il suo futuro non sarà più in azzurro. Attualmente è in prestito al Galatasaray dove sta segnando gol decisivi con la squadra turca: pochi minuti fa è arrivata tutta la verità che riguarda il suo futuro. Il club partenopeo è pronto ad ottenere il massimo dalla sua cessione a titolo definitivo: il presidente De Laurentiis non vede l’ora di fare grandi salti di gioia. Una rottura definitiva in estate, ma ora Osimhen ha deciso il suo futuro lontano da Napoli.

Napoli, la verità sulla prossima squadra di Osimhen

Una nuova squadra per incidere ancora una volta: Osimhen è pronto a fare di nuovo le valigie, ecco finalmente tutta la verità circa il suo futuro.

La dirigenza partenopea ascolterà le future offerte che arriveranno per Osimhen. Il presidente De Laurentiis è pronto a salutarlo per sempre: spunta il retroscena dalla Spagna.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Victor Osimhen volerà in Arabia Saudita al termine della stagione. Ora il club di De Laurentiis cercherà di venderlo a titolo definitivo dopo una stagione in prestito al Galatasaray: già in estate è stato ad un passo dall’addio dal suo trasferimento con i club sauditi. Per l’attaccante nigeriano sembra non esserci spazio in Europa: un momento decisivo per arrivare subito alle firme.

Il Napoli vorrà essere accontentato dal punto di vista economico per chiudere così definitivamente ogni tipo di trattativa. Osimhen vuole continuare a segnare gol importanti con il Galatasaray: dopo l’infortunio sta contribuendo a suon di gol per la vittoria del campionato.

L’attaccante nigeriano ha ascoltato a lungo le numerose proposte ricevute: è stato ad un passo anche dal Chelsea, ma che poi ha virato su altri obiettivi di calciomercato. Il Napoli è pronto ad accontentarlo voltando definitivamente pagina con l’attaccante nigeriano ancora di proprietà del club di De Laurentiis.