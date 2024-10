Napoli, affare fatto a gennaio: merito di Conte

Antonio Conte pensa già al futuro del Napoli: spunta il retroscena da urlo in casa azzurra per il nuovo colpo del presidente De Laurentiis

Una grossa novità per gli azzurri che hanno intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ancora una prestazione a fasi alterne per il Napoli che non riesce ad essere continuo per tutti i novanta minuti. Ora serve maggiore freschezza fisica a gennaio: spunta l’intreccio decisivo a gennaio.

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. Un’altra vittoria casalinga al Maradona per gli azzurri superando di misura il Lecce. Conte è pronto a dire la sua anche sul fronte calciomercato collaborando direttamente con il ds Manna: ecco il retroscena sul colpo a gennaio, spunta la verità con il possibile rinforzo in casa azzurra.

Napoli, l’intreccio decisivo con Conte: la sfida nella sfida

La decisione potrebbe arrivare già in vista di gennaio: finalmente tutta la verità per accontentare lo stesso Antonio Conte. L’allenatore azzurro si è inserito direttamente nella trattativa: ecco la mossa strategica avvenuta pochi minuti fa.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi rinforzi di qualità. Spunta il retroscena da urlo in ottica futura: Conte è ormai un manager a tutto tondo intervenendo in prima persona anche in dinamiche di mercato.

Come svelato da Sky Sport, nel giorno del 20esimo compleanno il terzino del Lecce, Patrick Dorgu, ha impressionato sia l’allenatore Antonio Conte che il direttore sportivo Giovanni Manna. Già nel radar di Napoli da tempo, ora è pronto a cambiare aria nella sessione invernale di calciomercato. Al momento il suo obiettivo resta la salvezza con la maglia del Lecce, ma Conte gli ha già parlato a fine partita dandogli anche un consiglio a fine partita.

Un moto perpetuo sulla fascia sinistra, ma il giocatore danese può anche diverse posizioni dal centrocampo in su fungendo anche da attaccante sterno. Dorgu è pronto per il salto di qualità come annunciato dall’allenatore del Lecce Gotti.

Una crescita esponenziale per il 20enne terzino della squadra salentina che si è imposto in Serie A a suon di prestazioni importanti. Sulle sue tracce ci sarebbero ancora Chelsea e Tottenham, ma le big d’Italia sono pronte a fare un’offerta importante. Il Napoli continuerà a provarci nei prossimi mesi per superare anche la folta concorrenza sul fronte calciomercato.