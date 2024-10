“Campionato falsato”: bufera sul Napoli, c’entra Di Lorenzo

È un Napoli al centro di una bufera dopo la vittoria contro il Lecce. Accuse di campionato falsato e c’entra Giovanni Di Lorenzo. Cosa è successo

Il Napoli continua la sua marcia in testa alla classifica. Nonostante un gioco non spumeggiante, gli azzurri stanno portando a casa vittorie e questa è la cosa più importante. L’1-0 contro il Lecce permette agli uomini di Antonio Conte di guardare con maggiore fiducia al futuro e con tranquillità il big match tra Inter e Juventus.

Ma la partita del Maradona ha scatenato delle polemiche importanti sui social. Molti tifosi hanno parlato di campionato falsato e accusato il Napoli di essere aiutato. Al centro della polemica Di Lorenzo e una scelta arbitrale che non sembra assolutamente convincere i tifosi delle altre squadre. Le critiche, quindi, non mancano ed è alto il rischio che questa vicenda possa alimentare la tensione in vista anche delle prossime sfide fondamentali per i partenopei.

Napoli-Lecce: è bufera sui social, Di Lorenzo protagonista

Il Napoli nelle ultime due uscite non ha messo in campo un gioco spumeggiante, ma l’obiettivo di portare a casa i tre punti è stato raggiunto e questo è l’importante. Bisogna anche dire che sono state partite caratterizzate da diverse polemiche sui social e non solo. Ad Empoli ha fatto molto discutere il rigore assegnato a Politano. In molti hanno considerato esagerata la decisione del direttore di gara. Una settimana dopo una nuova bufera nei confronti della squadra di Antonio Conte. Questa volta il protagonista è Di Lorenzo, proprio l’autore del gol decisivo al Maradona.

Ma a far discutere non è la rete (assolutamente regolare), ma il mancato secondo giallo nel finale. Il fallo su Rebic, secondo molti, meritava la sanzione e, di conseguenza, il cartellino rosso. Espulsione che avrebbe portato il capitano dei partenopei a saltare la sfida contro il Milan. E sono proprio i tifosi rossoneri a scatenarsi sui social parlando di campionato falsato. Una accusa che va avanti ormai da diverse ore visto che anche dopo il rinvio della partita con il Bologna e lo slittamento delle le squalifiche di Hernandez e Reijnders al turno infrasettimanale avevano accusato i partenopei di essere aiutati dalla Lega.

La replica da parte dei tifosi del Napoli non si è fatta attendere ricordando il mancato rigore dato a Politano per un presunto fallo di Banda. Insomma, la direzione di gara di Tremolada continua a far discutere e in generale si può dire che non è stato arbitraggio sufficiente.