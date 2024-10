“Rinnovo? Non vedo problemi”: i tifosi esultano dopo la conferenza

È un Napoli che continua a vincere e far sognare i tifosi. Ma non è finita qui: è arrivata una notizia molto importante su un rinnovo

“Bisogna sporcarsi gli abiti“. Lo aveva detto Conte un paio di settimane fa e il suo Napoli lo sta facendo. La partita contro il Lecce ha confermato una squadra forse non spumeggiante dal punto di vista del gioco, ma concreta. Un 1-0 che consente ai partenopei di restare in vetta alla classifica e guardare Inter-Juve con serenità. Ma le buone notizie per gli azzurri e i tifosi non sono assolutamente finite qui.

Nel post partita è arrivato un annuncio importante per quanto riguarda il rinnovo. Il calciatore ha confermato di non vedere assolutamente problemi e questo sembra confermare la volontà da parte del diretto interessato di prolungare con il Napoli. Naturalmente fino a quando non c’è la firma tutto può succede, ma si respira un’aria differente e di maggiore fiducia in questa trattativa.

Napoli: annuncio a sorpresa, rinnovo ad un passo

Lo abbiamo spiegato in più di un’occasione: il Napoli si sta muovendo su due fronti con il direttore sportivo Manna e il presidente De Laurentiis. Lo sguardo è rivolto sia ai rinforzi da dare ad Antonio Conte durante il calciomercato invernale, ma anche sui rinnovi per blindare i propri talenti.

Attualmente si è concentrati principalmente su Meret e Kvaratskhelia. Due giocatori che anche oggi si sono rivelati fondamentali per il Napoli. Il portiere, nonostante qualche rischio di troppo nel finale di partita, è stato ancora una volta decisivo nel primo tempo sul colpo di Baschirotto. Il georgiano con il suo ingresso ha dato maggiore vivacità al reparto offensivo, ma i 22 minuti a disposizione sono stati davvero pochi per creare problemi a Falcone. Nel post partita, però, sono arrivate dichiarazioni che hanno fatto molto felici i tifosi e non solo.

Meret, intervenuto in conferenza stampa, ha ammesso di non sentire la pressione del contratto in scadenza. Il suo obiettivo è quello di fare molto bene in allenamento e in campo e poi la scelta spetta alla società. “Io so che il mio agente in questo periodo sta parlando con la società, quindi non vedo problemi“, conclude il portiere. Parole che confermano come il giocatore ha voglia di continuare la propria avventura con il Napoli e la volontà del club sembra essere anche la stessa. A questo punto per il prolungamento sembra essere solo questione di tempo.