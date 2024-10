Napoli: blitz e firma, beffata l’Inter

Il Napoli sta seguendo da vicino un giocatore per il calciomercato invernale. Manna prepara il blitz per anticipare l’Inter e Marotta

Il Napoli continua a guardare con attenzione all’estero per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. In queste ultime ore dalla Spagna è arrivata la notizia di un interesse reale da parte dei partenopei nei confronti di un calciatore. Secondo quanto riferito da Relevo, Manna ha mandato in più di un’occasione i suoi collaboratori a seguire da vicino il giocatore e l’obiettivo sarebbe quello di chiudere il colpo direttamente durante il calciomercato invernale.

Una operazione non semplice considerando anche il lungo contratto e il forte interesse di altri club. Ma il Napoli lo ha individuato come primo rinforzo per quel ruolo durante il calciomercato invernale e Manna è pronto a piazzare il blitz per anticipare la concorrenza e portarlo alla corte di Conte. Un rinforzo importante anche in ottica futura visto che stiamo parlando di un classe 2001.

Calciomercato Napoli: occhi in Spagna, Manna prepara il blitz

Le riflessioni nei confronti del giocatore sono entrate ormai nella fase finale. Come rivelato da Relevo, il Napoli lo ha seguito in più di un’occasione da vicino e questo conferma una sorta di interesse reale nei confronti del calciatore. Naturalmente ancora il colpo non è stato affondato e la concorrenza potrebbe anticipare gli azzurri (tra le squadre interessate c’è anche l’Inter ndr), ma Manna presto è pronto a sondare il terreno per valutare con molta attenzione questa possibilità.

Si tratta di un classe 2001 che si sta mettendo davvero in mostra in Spagna. Gioca nel Girona e in questo inizio di stagione ha dimostrato tutto il suo valore tanto che il Real Madrid si è mantenuto un diritto di recompra da 9 milioni di euro. Ma dal Paese iberico sottolineano come Ancelotti ha altri piani e non c’è assolutamente intenzione di esercitare questa opzione.

Così Miguel Gutierrez è diventato un obiettivo del Napoli. I partenopei non sembrano particolarmente convinti da Spinazzola sulla fascia sinistra e a sorpresa potrebbero abbandonare la pista Chilwell per puntare su classe 2001 del Girona. Un profilo davvero interessante e che interessa anche ad altri club. Per il momento sono in corso le valutazioni del caso visto che è stato osservato da vicino. Ora nelle prossime settimane si deciderà se affondare il colpo oppure no.