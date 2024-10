Napoli: a zero in estate, Manna anticipa il colpo

Il Napoli a sorpresa potrebbe anticipare un colpo in questo calciomercato. C’è un giocatore destinato ad arrivare subito e non in estate

Il Napoli sta iniziando a ragionare con attenzione come muoversi durante il calciomercato invernale. Mancano circa 10 partite a gennaio ed è arrivato il momento di fare le valutazioni del caso. L’obiettivo di Conte è sempre quello di avere una rosa completa in tutti i ruoli. Questo significa che saranno colmate le lacune presenti in questo momento ed eventualmente sostituire i partenti. Ma sul secondo punto si dovrà aspettare ancora un po’ perché il tempo di far cambiare idea al tecnico c’è.

Intanto, secondo quanto riferito da arenapoli.it, il Napoli potrebbe a sorpresa piazzare un colpo di calciomercato importante. Il giocatore è in scadenza di contratto a fine stagione, ma Manna starebbe ragionando sulla possibilità di portarlo sin da subito a prezzo di salto. Per il momento è una semplice idea e vedremo se nelle prossime settimane si trasformerà in realtà oppure no.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, arriva dalla Serie A

È un Napoli che resta molto attento in ottica calciomercato invernale. Per il momento Manna sta valutando le opzioni e nelle prossime settimane farà tutte le scelte del caso. L’obiettivo principale resta quello di non prendere giocatori tanto per fare, ma portare alla corte di Antonio Conte rinforzi utili e destinati ad alzare il livello della squadra e della rosa. Naturalmente il tempo per effettuare le valutazioni ci sono e non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Stando alle ultime informazioni, c’è un calciatore che potrebbe arrivare in scadenza la prossima stagione, ma il Napoli valuta la possibilità di acquistarlo da subito spendendo circa 3 o 4 milioni di euro. Potrebbe bastare una proposta simile per convincere il club a lasciarlo partire considerato il contratto in scadenza e le difficoltà da parte del giocatore di trovare spazio in questa stagione.

Il nome nuovo accostato al Napoli è quello di Calabria. Il terzino del Milan è in scadenza con i rossoneri e il rinnovo al momento non è una opzione. Si parla tanto di estero, ma i partenopei potrebbero essere l’opzione giusta visto che si sta cercando un esterno destro. Resta da capire quanto Conte ha intenzione di puntare su di lui. Si tratta, comunque, di una opzione da tenere in considerazione per il calciomercato invernale.