Napoli: tegola Spinazzola, i tempi di recupero

Brutte notizie in casa Napoli. Spinazzola non è stato convocato per la sfida contro il Lecce per un problema fisico. Ecco i tempi di recupero

Non è un periodo facile in chiave infortuni in casa Napoli. Lobotka è ai box per il problema avuto in Nazionale, anche Politano non sembra essere nelle migliori condizioni tanto che è partito dalla panchina contro il Lecce. Sfida che a sorpresa ha saltato anche Leonardo Spinazzola. L’esterno doveva dare un cambio a Olivera durante il match visti i diversi impegni, ma l’ex Roma non sarà del match a causa di guaio fisico.

Le sue condizioni saranno valutate con attenzione nelle prossime ore, ma non si tratta di una buona notizia per quanto riguarda Conte. Milan, Atalanta e Inter è un trittico di partite importante nel giro di 10 giorni e l’assenza di Spinazzola potrebbe essere molto pesante. Un quadro più chiaro, comunque, lo si avrà a partire da domani quando lo staff medico valuterà meglio le condizioni.

Napoli: infortunio Spinazzola, ecco come sta

Il guaio fisico di Spinazzola preoccupa po’ il Napoli. In queste partite consecutive Conte puntava ad effettuare qualche cambio in più per non dover fare i conti con altri problemi. Ma il giocatore si è fermato durante la rifinitura di ieri e domani saranno valutate meglio le sue condizioni per avere un quadro moto più chiaro.

Stando a quanto riferito da areanapoli.it, Spinazzola non è stato convocato per un affaticamento muscolare. L’idea è quella di una scelta precauzionale per non aggravare ancora di più la situazione. Difficile in questo momento capire quando potrà tornare a disposizione di Conte. Possibile un recupero per l’Atalanta. Complicato immaginare un rientro già contro il Milan, ma molto dipenderà da come reagirà il suo corpo nelle prossime ore. Di certo non sembra essere un problema grava e il Napoli può tirare un sospiro di sollievo.

Per Spinazzola le prossime ore saranno fondamentali. Se il corpo reagirà bene, allora non è da escludere una presenza dalla panchina contro il Milan. Ma ad oggi, vedendo anche come si è comportato Conte nelle ultime settimane, l’ipotesi è quella di un rientro direttamente con l’Atalanta visto anche i rischi di una ricaduta che il Napoli non vuole prendersi. Un problema che costringe Olivera a dover fare gli straordinari visto che in quella posizione è out anche Mario Rui.