Napoli: affare con la Fiorentina, nome a sorpresa

Il Napoli lavora per un possibile affare con la Fiorentina. Il giocatore interessa alla squadra di Conte e non è da escludere una fumata bianca a gennaio

È un Napoli in fase di valutazione su come rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Sono diversi i nomi sul taccuino di Manna e le decisioni saranno prese nelle prossime settimane. Al momento, come spiegato in più di un’occasione, le priorità sono rappresentate da un esterno destro e un difensore centrale. Ma i partenopei potrebbero non fermarsi a questi considerate anche le diverse uscite che devono essere fatte a gennaio.

Intanto è possibile un affare con la Fiorentina. Il giocatore piace molto a Conte e rappresenta un’operazione possibile per il Napoli durante il calciomercato invernale. Non è da escludere uno scambio oppure un prestito, ma attenzione all’inserimento di un club destinato a sbaragliare la concorrenza. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca oppure no.

Calciomercato Napoli: colpo dalla Fiorentina, i dettagli

L’idea del Napoli è quella di portare giocatori già pronti per la Serie A. Si parla tanto di Dedic o di Ebimbe, ma non è da escludere che alla fine i partenopei possano puntare su nomi che conoscono molto bene il nostro campionato e con un costo inferiore ai profili citati prima. Siamo sempre a gennaio e c’è da salvaguardare i conti in vista di un’estate dove gli azzurri saranno assolutamente protagonisti sia in entrata che in uscita.

Ed ecco che spunta la possibilità di bussare in casa della Fiorentina. La Viola durante il calciomercato invernale potrebbe privarsi di uno dei suoi giocatori di assoluto talento. Una scelta che conferma la volontà del club toscano di fare plusvalenze importante durante l’anno. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi ed idee, ma non è da escludere che ben presto tutto si possa trasformare in qualcosa di reale.

Il Napoli resta sulle tracce di Kayode, ormai in uscita dalla Fiorentina perché chiuso da Dodo. Attenzione, però, al possibile inserimento del Real Madrid. Dalla Spagna confermano l’interesse dei Blancos sul classe 2004 per sostituire Carvajal in questo calciomercato invernale. Una operazione naturalmente a titolo temporaneo, ma che consentirebbe al terzino di andare a giocare in uno dei club più importanti a livello mondiale. Conte e Manna restano comunque alla finestra, pronti a sfruttare qualsiasi occasione ci sarà.