Scudetto, i bookmakers svelano il vincitore: cambiata già la quota

Nel mondo dei bookmakers, a stagione ormai inoltrata in Serie A, è già tempo di cambiamenti significativi nella lotta per lo Scudetto ed ora viene svelato il vincitore del titolo. Cambia la quota in maniera sostanziale ed andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il campionato è iniziato da pochissimo tempo, eppure si è già capito un po’ l’indirizzo che hanno preso le varie squadre che animano questo fantastico mondo che è il calcio. Chiaramente, come sempre è accaduto e sempre accadrà, le polemiche fioccano e non mancano mai, così come non mancano mai gli esoneri.

In tal senso, è del tutto inevitabile che però l’attenzione di tutti sia concentrata, oltre che sulla zona salvezza e su quella per i vari piazzamenti europei, in particolar modo sulla lotta per lo Scudetto. Ed ora i bookmakers svelano il candidato maggiormente accreditato per la conquista del titolo. E non mancano di certo le sorprese da questo punto di vista.

Quote bookmaker: colpo di scena per il titolo

Allo stato attuale delle cose, dopo solo otto giornate, è presto per sbilanciarsi in senso assoluto su quelle che saranno le pretendenti per il titolo. Con il Napoli in vetta alla classifica, si ha la sensazione forte che per lo Scudetto il discorso riguardi anche molto da vicino Inter, Juventus e non si può non comprendere anche il Milan.

Per i bookmakers, come sottolineato dal sito superscommesse.it, la grande favorita resta l’Inter di Simone Inzaghi, che come campione d’Italia è offerta a 1.70 su Planetwin365. Alle spalle dei nerazzurri, però, arrivano le prime sorprese non di poco conto. Andiamo a vedere di che si tratta.

Scudetto, i bookmakers svelano il vincitore: si tratta di una sorpresa

Il Napoli, infatti, ha superato la Juventus per i bookmakers dal momento che per lo Scudetto la quota in favore degli azzurri è pari a 3.50 su Goldbet, mentre per i bianconeri è salita a 4.75 su Lottomatica, complici anche i recenti risultati non esaltanti.

La vetta della classifica, insomma, ha rappresentato un punto di svolta importante per il Napoli in termini di quote. Starà poi alla squadra di Antonio Conte lavorare per alimentare sempre di più questo sogno tricolore che è la grande ambizione di tutti. Che si dica oppure no.