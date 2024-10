Mercato Napoli, Lukaku subito via: l’erede arriva dallo United

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano già al futuro ed in tal senso l’avventura di Romelu Lukaku all’ombra del Vesuvio potrebbe concludersi anzitempo. In tal senso, il suo sostituto a sorpresa può arrivare direttamente dal Manchester United, club con il quale è stata già conclusa l’operazione per Scott McTominay.

Gli azzurri stanno facendo i conti, da quando è arrivato Conte, con una serie di cambiamenti in sequenza. Davvero si ha l’impressione che non si possa mai mollare la presa quando c’è di mezzo l’ex allenatore, tra le altre, di Inter e Juventus. E se ne stanno accorgendo anche tra gli azzurri da un po’ di tempo a questa parte.

Basti pensare a quanto sia stato profondamente diverso l’ultimo mercato rispetto ai soliti. Non solo, complici anche dinamiche particolari, non sono arrivate cessioni eccellenti, ma sono stati spesi anche 150 milioni per calciatori già pronti e non belle promesse da lanciare. Tra gli innesti, quello di Lukaku è stato quello più entusiasmante ma il belga potrebbe presto già salutare.

Mercato Napoli, altro colpo dal Manchester United

Pur essendo ancora un lontano parente del bomber stratosferico ammirato ai tempi dell’Inter, Romelu Lukaku ha avuto un impatto importante sulla realtà di Napoli. A sorpresa, però, la sua avventura all’ombra del Vesuvio potrebbe durare meno del previsto ed arrivano notizie importanti in tal senso.

Stando a quanto raccontato da Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, ai microfoni di AreaNapoli.it, Lukaku potrebbe far rientro all’Anderlecht prima del previsto. Per questo il Napoli si sta già guardando attorno in cerca di un nuovo grande bomber. E gli occhi cadono ancora una volta in casa Manchester United.

Napoli, occhi puntati sui Red Devils per il dopo Lukaku

Dal punto di vista del giornalista esperto di mercato, infatti, il nome di Rashford emerso di recente in chiave azzurra andrebbe proprio in questa direzione. Il Napoli avrebbe messo l’inglese nel mirino come sostituto di Lukaku più che di Kvaratskhelia.

L’esterno con la maglia numero 10 del Manchester United, infatti, oltre ad essere un’ala d’attacco micidiale, può agire anche da centravanti, ovviamente con delle caratteristiche differenti rispetto a Big Rom. O magari potrebbe essere preso proprio per la sua duttilità, giocando poi in base alle esigenze al centro oppure largo sulla sinistra. Insomma: attenzione al futuro di Lukaku.