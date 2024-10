Napoli, attacco violentissimo: “Fa le stesse cose della Juventus”

In casa Napoli arriva una critica a dir poco feroce e che ha sollevato delle enormi polemiche, come spesso accade. Che si sono amplificate, ovviamente, ancora di più sui social network. Gli azzurri sono stati accusati di fare le stesse cose che fa la Juventus da molto più tempo. Andiamo a vedere le ultime.

Le polemiche, come è noto, nel mondo del calcio sono all’ordine del giorno. E maggiore è la posizione di rilievo che si riesce a guadagnare, più queste si alimentano. E’ del tutto fisiologico. Ne sa qualcosa il Napoli, che ne ha fatto i conti nell’anno dello Scudetto con Luciano Spalletti e che si ritrova nella stessa condizione ora.

Onori ed oneri del primo posto, verrebbe da dire. Ed in maniera anche del tutto inevitabile. In tal senso, però, arriva l’osservazione da parte di un personaggio a dir poco noto all’opinione pubblica che fa un po’ storcere il naso. Il Napoli, infatti, è accusato di fare le stesse cose che ha sempre fatto la Juventus.

Duro affondo nei confronti degli azzurri: le parole

Antonio Conte sa come si vince e che cosa aspettarsi dalla stampa ed in generale dal mondo del calcio italiano. Per questo proverà a difendere finché ci riuscirà il primato tentando anche di schermare la squadra dalle critiche che sicuramente arriveranno. L’affondo in questione, però, stavolta spiazza tutti.

A parlare è Lino Banfi, che in una intervista concessa a Radio FirenzeViola ha fatto un po’ il punto sullo stato di salute del calcio italiano. Ed a proposito delle polemiche degli ultimi giorni, tra arbitri e partite rinviate, ha usato parole che ai più non sono piaciute per niente: “Il campionato si sta mescolando perché il Napoli fa quello che abbiamo sempre visto fare alla Juventus“.

L’attore contro il Napoli: “Fa le stesse cose che ha sempre fatto la Juve”

Non ha aggiunto altro, spiegando magari meglio la sua posizione, e la cosa ai tifosi azzurri non è piaciuta per niente. Sembra, infatti, una accusa sibillina di manipolazione dell’andamento del campionato.

Molti tifosi del Napoli, infatti, sui social hanno manifestato, a volte anche con forza, il loro disappunto rispetto alle parole del noto attore e alle accuse che avrebbe mosso. Insomma, questa nuova polemica non era certo quello di cui il calcio italiano aveva bisogno.