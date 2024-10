Infortunio Lobotka, tegola per Conte: cambiano i tempi di recupero

Infortunio Lobotka, le condizioni del regista slovacco continuano a tenere tutti in apprensione in quel di Castel Volturno. In tal senso, le ultime notizie a riguardo non possono non creare apprensione per Antonio Conte, dal momento che arrivano sviluppi sui tempi di recupero necessari. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il centrocampista slovacco, senza alcun dubbio, è stato uno dei calciatori più prezioso ed importante in casa Napoli negli ultimi anni. Sia con Spalletti che con Conte, senza dimenticare l’anno scorso in cui è stato comunque tra i pochi a salvarsi, è stato un perno della linea mediana. L’elemento imprescindibile.

Allo stato attuale delle cose, dunque, va da sé il peso che possa avere per l’economia di questa squadra il suo KO patito in Nazionale. In tal senso, in vista anche dei prossimi delicati impegni di campionato, si spera di recuperarlo. Ed andiamo a vedere le ultime notizie che riguarda l’infortunio di Lobotka. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Lo slovacco KO: ecco le sue condizioni attuali

Trattandosi di un problema di natura muscolare, lo stop è di difficile lettura. Non si possono, infatti, avere certezze, dal momento che tutto dipende dalle risposte che daranno il suo corpo e nello specifico la sua coscia sinistra. Andiamo a vedere le ultime notizie sulle condizioni dell’ex Celta Vigo.

La data cerchiata in rosso per il suo rientro in campo era quella contro il Milan, in programma per martedì. Per un turno infrasettimanale da non sbagliare. In tal senso, però, le ultime notizie che arrivano dal Corriere dello Sport sulle condizioni di Stanislav Lobotka in casa Napoli destano non poca preoccupazione.

Infortunio Lobotka, le ultime sui tempi di recupero

A quanto pare, infatti, il centrocampista slovacco resta fortemente a rischio anche per la sfida contro il Milan, dal momento che è ancora sofferente. Nel caso in cui non dovesse farcela, anche con i rossoneri partirebbe dal primo minuto Billy Gilmour, che tutto sommato ha dato buone risposte con il Lecce.

In casa Napoli ovviamente la speranza è quella di recuperare Lobotka per poter affrontare il ciclo di ferro che vedrà gli azzurri giocare, in sequenza, contro Milan, Atalanta ed Inter nelle migliori condizioni possibili. I prossimi giorni da questo punto di vista saranno decisivi. Ma le ultime notizie sui tempi di recupero di Lobotka preoccupano Conte.