Ounas torna in Serie A: l’ex Napoli firma a zero

Il fantasista algerino Adam Ounas a sorpresa è pronto a tornare in Serie A. Si tratta di un colpo a parametro zero a cui sta lavorando il club in questione, con il calciatore che può fare ancora molto, molto bene. Andiamo a vedere le ultime notizie sull’ex calciatore del Napoli, tra le altre.

Siamo al cospetto di un calciatore dall’enorme talento e potenziale, ma che fin qui in carriera ha raccolto molto meno di quelle che erano le sue potenzialità. Ci si aspettavano grandi cose da lui sin dal momento in cui è arrivato al Napoli, ma complice un carattere non proprio semplice le cose sono andate diversamente.

Le cose migliori, probabilmente, in senso assoluto le ha fatte nei sei mesi in prestito al Crotone, dove ha avuto la possibilità di giocare con maggiore continuità rispetto a quanto era mai accaduto in precedenza. In tal senso, però, adesso può arrivare una nuova parentesi in Serie A per Adam Ounas.

L’algerino può tornare in Italia a parametro zero: le ultime

Ha oggettivamente delle doti del tutto fuori dal comune, a partire dalla capacità di saltare l’uomo fino ad arrivare alla potenza del suo mancino. Purtroppo, però, non sempre riesce ad incanalare tutto il suo talento in un discorso di concretezza. Anzi. Spesso, infatti, le sue sgroppate ed i suoi affondi si rivelano inconcludenti.

Adesso, però, stando a quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, il Genoa sta seriamente facendo un pensierino per il tesseramento a parametro zero di Adam Ounas. Per il momento si tratta di un sondaggio, ma è indubbio che un profilo come il suo è proprio quello che serve alla squadra di Gilardino.

L’ex Napoli Ounas in Serie A: colpo di scena

Classe 1996, la sua ultima esperienza è stata al Lille, dove in due anni però ha faticato a giocare con continuità. Si è liberato a parametro zero ed ora sta aspettando la giusta occasione per rilanciarsi e trovare nuovi stimoli.

Per Ounas la piazza di Genoa potrebbe essere davvero una manna dal cielo, dal momento che a Gilardino serve un calciatore capace di legare i reparti dopo lo stop di Malinovskyi. Aspettiamo di vedere se questi discorsi saranno poi effettivamente approfonditi. Intanto il grande sogno del Grifone resta Mario Balotelli.