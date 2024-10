Napoli, esonero a sorpresa dopo la gara: di scena per l’erede

Serie A, sta per saltare una nuova panchina e si tratta di una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. In tal senso, arriva un colpo di scena anche per quello che sarà il suo sostituto alla guida della squadra. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il mondo del calcio italiano è sempre stato estremamente difficile da affrontare e da gestire per tutti i protagonisti. Per tutti, ma in particolar modo per gli allenatori, che sono sempre a rischio esonero e sulla graticola, come si suol dire. In tal senso, sono diverse le panchine che vivono una situazione di forte instabilità.

Nel momento in cui, infatti, i risultati non arrivano, sono sempre i tecnici gli unici a pagare in molti casi. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che una nuova panchina sta per saltare e la notizia arriva come un colpo di scena.

Serie A, arriva un nuovo esonero: le ultime

Nel momento in cui, come detto in precedenza, le cose non vanno per il verso giusto, è molto più facile per i club sollevare una sola persona che rivoluzionare una intera rosa. In tal senso, sta per arrivare un nuovo avvicendamento in panchina e si tratta di una nuova svolta del tutto inattesa.

Stando a quanto raccontato da Gazzetta dello Sport, infatti, la posizione di Luca Gotti nel Lecce è a dir poco instabile e sta fortemente in bilico. La gara contro il Napoli, non dovrebbe essere decisiva per lui, a meno che le cose non dovessero andare particolarmente male. Ed in tal senso la società avrebbe già individuato il suo erede.

Salta un’altra panchina in Italia: sorpresa per l’erede

Il presidente del Lecce si aspetta di vedere una reazione da parte della squadra, almeno dal punto di vista caratteriale, nella partita contro il Napoli dello stadio Diego Armando Maradona. E’ stata già individuato, però, il momento in cui può arrivare l’addio.

In tal senso, infatti, per il futuro di Luca Gotti la sfida decisiva sarà quella del turno infrasettimanale contro l’Hellas Verona, che pure non vive una situazione molto delicata. Si attendono sviluppi. Oggi potrebbe dirci già tanto sul futuro di Luca Gotti.