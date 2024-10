Napoli, arriva l’esterno: Ibra anticipa ADL

Un nuovo rinforzo di qualità in Serie A: spunta il nuovo intreccio decisivo con il presidente De Laurentiis, arriva subito l’esterno

Un nuovo colpo per sognare in grande. Milan e Napoli sono sempre alla ricerca di obiettivi comuni di calciomercato per innalzare il tasso tecnico delle rispettive rose. Spunta il nuovo retroscena da urlo per l’esterno: può arrivare subito, ADL prepara la contromossa ad Ibrahimovic.

Il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese in ottica futura. Spunta il nuovo intreccio decisivo con il Milan per nuovi rinforzi di qualità in vista della prossima stagione. Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per innesti di qualità da affidare subito all’allenatore azzurro. Un momento decisivo per programmare subito i nuovi acquisti da urlo: Ibrahimovic potrebbe avere la meglio per un colpo già messo nel mirino ormai da tempo.

Napoli, il rinforzo decisivo: spunta il Milan

Saranno settimane intense in casa azzurra per puntare in alto. Con l’arrivo di Conte c’è stata già una prima rivoluzione in estate, ma non è finita qui. Nelle ultime settimane la società partenopea già si è mossa in vista di gennaio e giugno per puntellare la rosa partenopea in vista del ritorno in Champions League. Spunta l’intreccio decisivo con il Milan.

La dirigenza del Napoli vuole regalare nuovi innesti di qualità assoluta ad Antonio Conte. L’allenatore azzurro è molto concentrato sulle dinamiche di campo per riportare il Napoli in Champions League: lo Scudetto resta al momento soltanto un miraggio.

Come svelato dal portale TMW, il Milan continua a monitorare le prestazioni di Patrick Dorgu. Il classe 2004 del Lecce è pronto al salto di qualità definitivo dopo l’exploit dalla Primavera salentina fino agli esordi in Prima squadra. Il giocatore di nazionalità danese non vede l’ora di giocare in Champions League: sulle sue tracce c’è anche il Napoli, ma Ibra potrebbe pensare a lui per il post Theo Hernandez.

Il terzino del Lecce ha rinnovato fino al 2029, ma sulle sue tracce ci sono anche Chelsea e Tottenham per una nuova avventura all’estero. Il Milan ci proverà fino alla fine per chiudere subito l’operazione di mercato in ottica futura, ma occhio sempre ad ADL pronto a preparare la contromossa decisiva per Dorgu. Ormai ci siamo per il nuovo rinforzo decisivo in difesa: ecco il nuovo retroscena succoso di calciomercato per sognare in grande.