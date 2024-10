Napoli, colpo in attacco: intreccio con la Juve

Il Napoli continua a pensare ad un nuovo colpo in attacco. Affare decisivo con Juve e Milan: che intreccio con le big di Serie A

Il calciomercato non dorme mai. Spunta un nuovo retroscena che vede coinvolto anche il Napoli targato Antonio Conte: ecco tutta la verità per il possibile rinforzo in ottica futura. ADL vuole programmare già i nuovi acquisti da regalare all’allenatore azzurro: spunta l’affare a sorpresa.

Il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese in vista dei prossimi mesi. Il Napoli continua a volare in classifica consolidando la prima posizione in attesa dei big match in programma contro Atalanta, Milan ed Inter. Un nuovo intreccio di calciomercato con le big della Serie A: l’alternativa giusta a Romelu Lukaku, ma spunta un nuovo retroscena. Finalmente tutta la verità sulla nuova operazione da urlo in casa Napoli per un colpo in attacco tutto da gustare.

Napoli, affare a sorpresa: nuovo rinforzo per Conte

Saranno settimane intense per conoscere anche le nuove operazioni di calciomercato. Conte ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi al ds Manna per puntellare la rosa a sua disposizione: spunta l’intreccio con Juve e Milan.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, su X Juventus e Milan avevano mostrato interesse per Samu Omorodion. Il classe 2004 è stato accostato ai top club italiano già nello scorso agosto dopo il fallimento della trattativa con il Chelsea. Il Porto lo ha ingaggiato dall’AtleticoMadrid per 15 milioni, ma il club spagnolo detiene il 50% sulla futura cessione.

Il Napoli dovrebbe dare un’alternativa importante a Romelu Lukaku: l’attaccante belga non è pimpante come un tempo e così la società partenopea vuole tutelarsi con un nuovo colpo in attacco. Simeone e Raspadori resteranno fino al termine della stagione, poi diranno addio al club di De Laurentiis. Omorodion piace da tempo anche a Juventus e Milan: un intreccio decisivo con le big della Serie A.

Con la maglia del Porto l’attaccante di nazionalità spagnola ha realizzato già 8 reti in questo avvio di campionato. Un exploit incredibile per poi pensare anche al suo trasferimento in Italia. Il Napoli continuerà a monitorarlo nel corso di questa stagione per poi fissare così il nuovo obiettivo in attacco. In estate arriverà un’altra mini-rivoluzione in casa azzurra per ridare completamente forma alla squadra azzurra. Lo sprint decisivo per chiudere l’ennesimo colpo in attacco.