Napoli, parole durissime su Neres: “Lui come Leao”

In casa Napoli, con David Neres che ora sembra davvero in rampa di lancio, arriva una dura critica proprio per il fantasista brasiliano. Per una caratteristica in particolar modo, infatti, l’ex Benfica è stato paragonato a Rafa Leao, che sta vivendo un periodo molto particolare della sua carriera.

L’impatto che ha avuto il brasiliano è stato davvero impressionante con la realtà di Napoli. Ha subito, infatti, fatto vedere quelle che sono le sue doti del tutto fuori dal comune. Ha una velocità impressionante, ma quel che colpisce ancora di più è la sua capacità di condurre palla e di trovare soluzioni geniali a quella velocità.

Per molti è stato un autentico affare per il Napoli, dal momento che rappresenta una carta a dir poco preziosa soprattutto a partita in corso. Da tempo, però, moltissimi tifosi chiedono a Conte di impiegarlo con maggiore continuità proprio per sfruttarlo meglio. Ma ora, nei suoi confronti, arrivano delle parole molto dure che devono far riflettere.

Napoli, il brasiliano criticato: “E’ come Leao”

Il calcio è un mondo sempre strano e difficile da comprendere, dal momento che i giudizi e le opinioni cambiano ad una velocità a tratti davvero disarmante. Basti pensare, in tal senso, che fino a poco tempo essere associati a Rafa Leao sarebbe stato un complimento praticamente per tutti. A volte, però, serve riflettere nel momento in cui un’analisi è dettagliata.

A parlare, nel corso di una intervista ai microfoni di Radio Napoli Centrale, è Sabatino Durante, noto agente FIFA. Spiega come David Neres promettesse molto bene già da giovanissimo. Non è e non diventerà mai, però, dal suo punto di vista, Neymar dal momento che fin qui non è praticamente mai stato continuo nelle prestazioni. E così si spiega il fatto che non sia mai stato in un top club assoluto.

David Neres, le parole sul suo percorso devono far riflettere

Ecco come ha argomentato: “Se esplodi nel San Paolo e sei un fenomeno, vai subito in un top club. Se, invece, sei un giocatore discreto, vai in Portogallo sperando di essere notato da qualche grande squadra. Credo di essermi spiegato”

Proprio come Leao, dunque, dal punto di vista di Sabatino Durante, ha qualità ma non ha mai avuto quella continuità che serve per fare il grande salto di qualità in carriera. Vediamo se Conte riuscirà a far cambiare passo a David Neres al Napoli.