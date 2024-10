Napoli, Conte cambia ancora: un azzurro “alla Perisic”

In casa Napoli Antonio Conte è alle prese con una idea che può cambiare la faccia della sua squadra. Vuole, infatti, proporre in campo un calciatore che fin qui ha trovato poco spazio in una posizione del tutto inedita per lui. Lo farà giocare alla Perisic. Andiamo a vedere perché e di che si tratta.

Il tecnico leccese, come mai aveva fatto prima in carriera, si sta rivelando estremamente camaleontico dal punto di vista tattico. Ha abbandonato, in tal senso, la difesa a tre per riproporre un 4-2-4 che ricorda le sue prime esperienze in panchina. Prima, insomma, del suo passaggio alla Juventus.

Al Napoli, infatti, era partito con un 3-4-2-1, messo poi da parte con l’arrivo di McTominay, vero elemento chiave che ha reso possibile questa nuova soluzione tattico. A quanto pare, però, adesso Antonio Conte si prepara a cambiare ancora una volta, con un calciatore fin qui poco utilizzato che può regalare una importante svolta tattica.

Napoli, novità tattica: Conte pensa alla soluzione a sorpresa

Il 4-2-3-1 o 4-2-4 fin qui proposto è possibile solo a condizione che Matteo Politano riesca a reggere questi ritmi impressionanti nelle due fasi che sta avendo fino a questo momento. In assenza di questi requisiti, è difficile reggere dal punto di vista tattico, soprattutto con McTominay così avanzato.

Stando a quanto raccontato da Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte Ngonge e Neres si candidano ad una maglia da titolare nella sfida tra il Napoli ed il Lecce. In tal senso, ha svelato che Conte già in estate ha provato il belga alla Perisic, facendogli coprire tutta la fascia, e potrebbe essere proprio questa la soluzione da percorrere per questa sfida.

Un azzurro giocherà alla Perisic: svolta tattica per lui

Insomma, se questo dovesse essere il percorso scelto da Antonio Conte per Ngonge, allora diventerebbe lui la prima alternativa a Matteo Politano, spiegando anche il perché del fatto che nelle alternanze David Neres sia stato dirottato sulla corsia di sinistra.

Ricordiamo, in tal senso, che Perisic con Conte ha imparato ad agire proprio da quinto di centrocampo a sinistra, pur partendo dal ruolo di ala pura. E per giunta con ottimi risultati. Ngonge vuole provare a fare lo stesso, solo che sul versante opposto. E magari può rappresentare anche una svolta in generale per la sua carriera.