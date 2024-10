Calciomercato: dal Bayern al Napoli, svelato il retroscena

In sede di calciomercato le novità ed i colpi di scena sono praticamente sempre all’ordine del giorno. In tal senso, le ultime notizie parlano di un passaggio dal Bayern Monaco al Napoli che non può non attirare l’interesse dei tanti tifosi e degli addetti ai lavori. Ecco il retroscena a riguardo.

Il mondo del mercato è una autentica miniera senza fine di sorprese e di colpi di scena. In tal senso, l’estate che ci siamo da poco lasciati alle spalle è stata memorabile per i tifosi del Napoli, che hanno visto il club investire come mai aveva fatto prima. Sia in termini di cifre sborsate, sia per quel che riguarda i profili che sono stati acquistati.

In tal senso, si è andati su calciatori già pronti e di comprovata esperienza internazionale e non, come spesso è accaduto, su profili di belle speranze da aspettare e da far sbocciare, per così dire. In tal senso, arriva un retroscena che riguarda un calciatore di primo profilo. Dal Bayern Monaco al Napoli: ecco che cosa è successo.

Dal Bayern Monaco al Napoli: ecco cos’è successo

Come è noto, lo scouting del Napoli è sempre vigile ed attento, per andare a scovare tutte le potenziali occasioni che si possono presentare. Le finanze del club, in tal senso, permettono investimenti a lungo termine su profili che potrebbero rappresentare delle plusvalenze poi in futuro.

In tal senso, l’ex responsabile del settore Scout del Napoli, Leonardo Mantovani, ha spiegato in una intervista concessa a Radio Napoli Centrale come il Napoli in passato abbia seguito con vivo interesse Mazraoui, terzino destro all’epoca all’Ajax e considerato come uno dei migliori emergenti nel suo ruolo. E’ stato studiato e visionato, ma alla fine è andato al Bayern Monaco.

Napoli, occhi sul talento ora allo United: la ricostruzione

In Baviera le cose non sono andate per il meglio, per usare un eufemismo, ed alla fine ha salutato tutti e si è trasferito al Manchester United. Anche ai Red Devils le cose non stanno andando per il meglio, visto che sta giocando poco.

Classe 1997, adesso è totalmente fuori dai parametri e dai pensieri del Napoli, ma si tratta di un interessante retroscena di calciomercato. La carriera di Mazraoui, poi, da quando preferì il Bayern Monaco a tutti gli altri club, azzurri compresi, ha iniziato una fase discendente.