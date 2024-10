Napoli, allarme McTominay: Conte in ansia

In casa Napoli c’è apprensione per quanto riguarda Scott McTominay dal momento che emergono delle perplessità non di poco conto. La cosa, ovviamente, non può non toccare da vicino anche Antonio Conte, che tanto si è speso per il centrocampista scozzese. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

In casa Napoli è iniziato il conto alla rovescia in vista della partita contro il Lecce. Si tratta di un appuntamento assolutamente da non sbagliare, dal momento che bisogna difendere il primato in vista poi del ciclo di ferro che si prospetta all’orizzonte. Lì si vedranno davvero quali sono le potenzialità di questa squadra.

In tal senso, serve anche trovare la migliore condizione possibile per tutta la squadra che, a partire dal suo bomber, non si sta esprimendo al meglio delle sue possibilità. Attenzione, però, anche ad un aspetto che riguarda Scott McTominay e che non può non far sorgere qualche interrogativo nella testa di Antonio Conte.

Napoli, allarme per lo scozzese: ecco perché

L’impatto che ha avuto l’ex Manchester United sulla realtà di Napoli è stato davvero impressionante, dal momento che è subito entrato da titolare nella linea mediana e non ha nessuna intenzione di mollare questo ruolo conquistato. C’è, però, un elemento da valutare, soprattutto guardando le ultime prestazioni.

La questione ruota tutto attorno alla posizione che assume in campo Scott McTominay ed a sollevare il dubbio in questione è Ciccio Marolda, noto giornalista napoletano, ai microfoni di TeleVomero. Dal suo punto di vista, infatti, da seconda punta lo scozzese si “perde” nella misura in cui la squadra, senza i suoi muscoli, può far fatica in mezzo al campo.

McTominay preoccupa: la sua posizione in campo non convince

Non è certamente un caso il fatto che anche nella partita contro il Como nella ripresa le cose sono sensibilmente cambiate nel momento in cui Conte ha deciso di arretrare la posizione di Scott McTominay. La squadra ha ritrovato equilibrio ed ha coperto decisamente meglio il campo.

Allontanarlo dalla porta, però, allo stesso tempo toglie rifornimenti a Romelu Lukaku ed anche priva l’area di rigore dei suoi inserimenti. Non è certo un caso il fatto che in cinque partite giocate con il Napoli McTominay abbia già segnato due gol. La certezza è una: ovunque lo metti, lui rende. C’è l’ansia da parte di Conte di trovargli la miglior posizione per il bene della squadra. Ma in ogni caso il rendimento è garantito.