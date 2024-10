Polemiche da Milano: “Napoli aiutato”, è caos

Il Napoli è ancora al centro di una polemica, che lo ha coinvolto direttamente. Un caos che rischia di alimentare ancora di più la tensione

È sempre più caos in questa Serie A. Il rinvio di Bologna–Milan a data da destinarsi per le questioni legate al maltempo sta procurando diverse polemiche e coinvolgendo direttamente anche il Napoli. I partenopei sono stati spettatori di questa vicenda, ma ora sono accusati di aver avuto un aiuto importante da parte del sindaco della città felsinea e della Lega. Un vero e proprio caos che rischia di creare un precedente oltre che naturalmente alimentare la tensione.

Da sottolineare che non è la prima volta che il Napoli viene coinvolto in polemiche senza senso e la risposta è sempre stata data sul campo. Ma ora si rischia di creare un precedente e di alimentare una tensione che rischia di spostarsi sul campo già nei prossimi giorni. Vedremo se in futuro si riuscirà a trovare una soluzione per non dover fare i conti con altre situazioni simili.

“Napoli aiutato”, scoppia il caos

A far scoppiare il caso è stata la decisione di rinviare Bologna-Milan. Una scelta arrivata a pochi giorni dalla sfida dei rossoneri contro il Napoli e, di conseguenza, dall’assenza di Reijnders ed Hernandez con i partenopei. Una squalifica che porta Fonseca a perdere due elementi fondamentali per il suo scacchiere e c’è chi ci vede un qualcosa di diverso dietro la decisione da parte del sindaco della città felsinea.

Un aiuto che in realtà non tutti vedono. Perché sui social molti utenti hanno evidenziato anche il fatto che il Milan ha più tempo per riposarsi e arrivare pronto alla sfida contro il Napoli. Difficile in questo momento capire se il fatto di non giocare sia un vantaggio oppure uno svantaggio, ma di certo è un qualcosa che sta determinando diverse polemiche e vedremo quali saranno le decisioni sul recupero.

Il Napoli ha guardato con attenzione a queste polemiche senza entrare nel merito. La testa al momento è rivolta alla sfida contro l’Empoli e poi si penserà al Milan con o senza Reijnders e Hernandez. Due assenze sicuramente pesanti per i rossoneri, ma parliamo di una squadra che ha una rosa ampia e forte. Per questo motivo non è un reale svantaggio non scendere in campo.