Napoli: Juve e Milan beffate, c’è il sì del giocatore

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato. Antonio Conte ha più volte evidenziato la necessità di avere dei rinforzi per avere una rosa ancora più completa e di qualità. Per il momento le idee sono molto chiare e ad oggi Manna non ha intenzione di cambiare strategia. Naturalmente molto dipenderà anche dalle uscite. Ci sono diversi giocatori che sembrano essere ormai pronti a lasciare i partenopei e per questo motivo non possiamo escludere delle sorprese.

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, il Napoli starebbe seguendo da vicino un calciatore. Da parte del diretto interessato ci sarebbe stata anche una apertura e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se si potrà oppure no arrivare alla fumata bianca. Di certo Conte spera che si possa chiudere l’operazione per avere un calciatore di livello in rosa.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, Juve e Milan battute

Il Napoli si sta muovendo sin da ora per anticipare la concorrenza. Sul giocatore c’è ormai da tempo anche l’interesse di Juventus e Milan e i partenopei sperano di poter battere le due squadre italiane. Non sarà semplice, ma Manna in questi giorni sta facendo tutte le valutazioni del caso per capire la fattibilità dell’operazione e naturalmente la possibilità di arrivare ad una fumata bianca.

Il giocatore finito nel mirino dei partenopei è Zirkzee. Le possibili partenze di Simeone e Raspadori aumentano le chance da parte degli azzurri di andare a prendere un attaccante per il ruolo di vice Lukaku e l’olandese è uno di quei nomi che stuzzicano e non poco la fantasia del Napoli. L’ipotesi ad oggi è quella di una chiusura in prestito visto che lo United non pensa di privarsi dell’attaccante a titolo definitivo almeno durante il calciomercato invernale.

Zirkzee ha aperto al ritorno in Italia nonostante comunque una avventura in Premier iniziata solo da qualche mese. Le difficoltà, però, non mancano e un prestito in Serie A potrebbe dargli quella fiducia persa da quando è arrivato a Manchester. La Juventus resta in pole position visto la presenza di Thiago Motta in panchina. Ma il Napoli è pronto a giocarsi tutte le sue carte per magari anticipare la concorrenza e regalarsi un calciatore di assoluto livello in questo calciomercato invernale.