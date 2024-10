Napoli: ancora un infortunio, salta il big match

Arrivano brutte notizie per quanto riguarda l’infermeria. L’infortunio è grave e per lui è previsto un lungo stop. Ecco tutti i dettagli

Momento non facile per i tecnici a causa degli infortuni. I problemi fisici sembrano essere ormai un comune denominatore per molte squadre e si spera di poter sopperire al meglio alle assenze. Siamo entrati forse nella parte decisiva e importante del girone di andata e quindi l’obiettivo è quello di non lasciare punti per strada. Ma per farlo si deve sempre puntare su tutta la rosa a disposizione e questo non sta avvedendo proprio a causa dei guai muscolari oppure di stop molto più seri.

E uno degli ultimi infortuni riguarda direttamente anche il Napoli. Gli esami strumentali hanno confermato la gravità del problema fisico e salterà certamente il big match per questo guaio fisico. Difficile in questo momento avere certezze sul rientro a disposizione, ma quasi sicuramente avverrà dopo la sosta.

Napoli: ennesimo infortunio, ecco le sue condizioni

La speranza del tecnico era quello di poterlo recuperare in tempi brevi, ma le prime sensazioni facevano presagire altro e purtroppo sarà così. Gli esami strumentali non hanno dato assolutamente delle buone notizie al tecnico e a questo punto bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e quali saranno i tempi reali di recupero.

Come riportato da tuttomercatoweb.com, l’Inter difficilmente potrà contare su Carlos Augusto prima della sosta. Nel comunicato è precisato che il calciatore sarà valutato la prossima settimana, ma essendo un problema muscolare a questo punto difficile ipotizzare un rientro a disposizione per la sfida contro il Napoli. Nel mirino dell’esterno del Monza c’è il Verona subito dopo la pausa. Ma un quadro più chiaro lo avremo solamente a partire da lunedì. Il giocatore sarà valutato dallo staff medico e in quel caso si deciderà se magari recuperarlo per il big match del 10 novembre oppure no.

Sicuramente un risentimento muscolare va curato con molta attenzione per non dover fare i conti con ricadute. Questo significa che è davvero difficile ipotizzare un rientro in campo entro 15 giorni. Più probabile un ritorno tra i convocati subito dopo la sosta per averlo al massimo e non dover fare i conti con ulteriori stop. Comunque l’Inter si è riservata di valutare le sue condizioni la prossima settimana e solo in quel momento avremo un quadro più chiaro su Carlos Augusto.