Napoli in chiaro, ma non per tutti: come vedere la partita

Ottima notizia per quanto riguarda i tifosi del Napoli. Una partita sarà trasmessa in chiaro, ma non per tutti. Ecco come vederla

Siamo davanti ad una svolta storica per i tifosi del Napoli e il calcio italiano: ritorna una partita in campionato in chiaro. Un passo indietro e un esperimento per riuscire a capire se in futuro si potrà proporre una modalità differente di trasmissione delle sfide e sono proprio i partenopei i primi protagonisti per quanto riguarda la Serie A. Il conto alla rovescia è iniziato e tutti i supporters azzurri non vedono l’ora di poter vedere la propria squadra senza abbonamenti.

Ma attenzione, questo non vale per tutti. Ci sono delle regole ben chiare da seguire e il rischio è quello di non riuscire a vedere il proprio Napoli in chiaro. Nell’articolo vi sveliamo tutte le modalità e come vedere i partenopei senza dover fare un abbonamento. Un qualcosa che rappresenta una svolta importante per il calcio italiano e non solo per il mondo azzurro.

Milan-Napoli in chiaro: come vederla

Milan–Napoli è la prima sfida che sarà trasmessa in chiaro dopo diverso tempo. L’esperimento deciso da Dazn fa parte di una nuova modalità di trasmissione almeno per quanto riguarda le partite importanti. Si vuole capire quale riscontro potrà avere una partita simile e se in futuro si potranno proporre ancora una volta situazioni simili. Una partita destinata ad entrare nella storia, ma bisogna prestare molta attenzione ed essere molto veloci. Il rischio, infatti, è che il match di San Siro non sia gratis per tutti e, di conseguenza, si resti beffati.

Infatti, stando alle indicazioni dati da Dazn, Milan–Napoli sarà gratis solamente per i primi 2 milioni di utenti. Se la sfida registrerà sul canale in chiaro un numero più alto di telespettatori, per gli altri varrà il solito discorso dell’abbonamento. Il consiglio è quindi quello di registrarsi sin da subito per vedere il match. Basta cliccare sulla partita, inserire la propria mail e si ha la certezza di poter guardare i propri beniamini senza abbonamento.

Un qualcosa di sicuramente importante e di storico per il nostro calcio. Vedremo se questi esperimenti si fermeranno qui oppure in futuro saranno trasmesse altre partite gratis. La certezza è rappresentata dal fatto che qualcosa sta cambiando e il calcio presto potrebbe ritornare come un tempo e magari libero rispetto ad abbonamenti.