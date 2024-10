Napoli, futuro Kvaratskhelia: sbotta ADL

Il rinnovo di Kvaratskhelia resta un argomento caldo in ottica futura. Ora il presidente De Laurentiis non ci sta: subito si è infuriato

Un momento delicato in casa azzurra per conoscere il futuro del talentuoso attaccante georgiano. Contro il Lecce andrà in panchina: Conte lo fa rifiatare in vista dei big match di Serie A contro Milan, Atalanta ed Inter. Spunta la sfuriata di De Laurentiis che ha sbottato davanti alle telecamere: scopriamo il motivo della sua rabbia.

La società partenopea monitora attentamente il rinnovo contrattuale di Kvara. Non c’è ancora la fumata bianca con il suo agente Jugeli: ora ADL ha sbottato subito ai microfoni di Calciomercato.it. Il numero uno del club partenopeo è sceso in campo in prima persona per non commettere gli errori del passato: spunta il retroscena dell’ultim’ora. Il presidente De Laurentiis cercherà di risolvere in tempi brevi la grana Kvara: contro il Lecce si siederà in panchina, al suo posto pronto Ngonge sulla sinistra.

Napoli, Kvara ha deciso: il presidente De Laurentiis è infuriato

Un momento decisivo per regalare una nuova gioia ai tifosi azzurri. Il PSG era pronto ad investire 110 milioni di euro per il georgiano, ma ora dovrà arrivare la decisione definitiva in ottica futura. Spunta subito la sfuriata del presidente De Laurentiis per il rinnovo di Kvara, conosciamo ogni dettaglio.

Pochi minuti fa il presidente Aurelio De Laurentiis è stato intercettato da Calciomercato.it. Alla domanda sul futuro di Kvara, ADL ha sbottato: “Che novità ci deve essere…”. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, l’agente di Kvaratskhelia Jugeli ha visto la partita degli azzurri ad Empoli. Per il suo rinnovo contrattuale c’è ancora distanza: anche Conte è intervenuto sull’argomento caldo in conferenza stampa consigliando di pensare soltanto alla maglia azzurra.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo, fichajes.net, Kvara potrebbe sbarcare in Premier League in caso di addio al Napoli. Arsenal e Liverpool continuano a pensare a lui per rinforzare il reparto offensivo: i top club d’Europa farebbero follie per strapparlo alla squadra azzurra.

Conte l’ha blindato in estate mettendolo al centro del suo progetto tecnico, ma tutto può cambiare nei prossimi mesi. Il presidente De Laurentiis spera di arrivare alla fumata bianca per mettere nero su bianco sul suo nuovo contratto. Kvara è pronto a far gioire ancora i tifosi azzurri ad una condizione.