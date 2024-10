Napoli, Conte rivoluziona anche la difesa: subito quattro cambi

Il Napoli continua a puntare in alto, ma Conte ha intenzione di rivoluzionare subito l’undici iniziale: i quattro cambi dell’allenatore

Saranno giorni intensi in casa Napoli per puntare in alto. Gare ravvicinate anche per la squadra azzurra targata Antonio Conte: ora l’allenatore azzurro proverà l’effetto sorpresa con una mini-rivoluzione contro il Lecce. Subito dopo penserà alla super sfida contro il Milan San Siro in programma martedì 29 ottobre. Scopriamo le ultime idee dell’allenatore azzurro, la novità a sorpresa in difesa.

La squadra azzurra continua a puntare in alto per consolidare il primato in classifica. Il Napoli vuole ritornare a vivere notti magiche in Champions League, ma l’inizio stagionale è stato entusiasmante per i tifosi azzurri. Un’altra sfida alla portata contro il Lecce prima di affrontare le big della Serie A, come Milan, Atalanta ed Inter. Il mese di novembre sarà decisivo per la squadra di Conte: tutto pronto per quattro cambi contro i salentini, ecco la novità dal primo minuto in difesa.

Napoli, la rivoluzione di Conte: la sorpresa in difesa

Subito è arrivata l’indiscrezione a circa 24 ore dalla sfida di campionato contro il Lecce. Conte vuole sorprendere tutti con le sue scelte: ecco finalmente tutta la verità per superare la squadra pugliese.

Una mini-rivoluzione per coinvolgere tutti i calciatori azzurri: la stagione sarà lunga anche senza coppe europee. Conte lo sa bene e non intende cali di concentrazione: farà rifiatare Politano e Kvara che sono stati finora quelli più utilizzati dall’allenatore del Napoli. Un turno di riposo per i due top player azzurri che saranno pronti a subentrare dalla panchina.

Un momento decisivo per pensare a nuove scelte di formazione: ecco le novità dell’ultim’ora contro il Lecce, la novità assoluta ci sarà in difesa. Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Conte è intenzionato a cambiare quattro pedine fondamentali dal primo minuto.

Una sfida nella sfida contro il Lecce per l’allenatore azzurro che non intende fare sconti: Meret prenderà il posto tra i pali dopo l’infortunio. Spazio dal primo minuto anche per Neres e Ngonge, mentre in difesa si vedrà per la prima volta Rafa Marin al fianco di Buongiorno.

Il Napoli è pronto a pensare in grande in vista delle prossime sfide di Serie A per consolidare così anche il primato in classifica. Spunta la pazza idea in difesa con il debutto dal primo minuto di Rafa Marin: il difensore spagnolo cercherà di convincere Conte, una chance da cogliere al volo.